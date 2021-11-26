谷歌正测试 YouTube PWA 支持下载视频、离线观看

IT之家 11 月 26 日消息，据 MSPoweruser 报道，自今年 1 月以来，YouTube 已经可以作为 PWA 使用，谷歌目前正在进行 YouTube 实验，允许那些拥有 YouTube 高级订阅的用户在 ChromeOS 上下载 YouTube 视频，并进行离线观看。

YouTube 实验并不一定意味着功能最终会推出，但据 ChromeUnboxed 报道，根据该公司发布的一份案例研究，谷歌似乎对这项功能相当热心。

谷歌在案例研究中写道：

“在笔记本电脑和混合设备上离线观看视频是 YouTube Premium 用户要求的首要功能之一，YouTube 团队已经听到了关于离线体验的巨大反馈。有了新的 PWA，YouTube Premium 用户可以不间断地访问他们喜爱的内容-—— 即使他们是在旅途中。用户可以下载他们喜欢的创作者最新视频，在飞机上、咖啡馆或任何可能没有稳定互联网连接的地方，在他们的 Chromebook 上观看。 而现在，PWA 正迅速成为 Chromebook 用户获取 YouTube 内容的主要阵地。”

下载视频功能实验将于 12 月 10 日结束，但谷歌在一项案例研究中宣传它，表明它最终可能是永久性的。

IT之家获悉，PWA 已经相当强大，支持语音搜索、键盘快捷键、声明式链接捕捉、网络共享和许多其他功能。

然而，正是离线功能将网站与应用程序区分开来，谷歌最近表示，

“我们计划提高脱机能力检查的标准。没有提供至少基本离线体验的 PWA，将不会显示安装提示。”

希望谷歌将保持这一声明，并为他们的 PWA（在 ChromeOS 和 Windows 上）提供真正的离线体验能力。