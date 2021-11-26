上海将打造全国首个虚拟体育综合性赛事，包含滑雪、赛车、赛艇等项目

IT之家 11 月 26 日消息，据上海市科技体育运动管理中心消息，国内首个虚拟体育综合性赛事 ——“上海虚拟体育公开赛”将于 2022 年正式启动。

▲ 图自上海市科技体育运动管理中心微信公众号

据介绍，上海虚拟体育公开赛是由上海市科技体育运动管理中心和上海久事体育产业发展（集团）有限公司主办；由上海久事智慧体育有限公司承办，负责赛事运营推广。官方表示，互联网化生活的时代下，虚拟体育是一种受年轻群体喜欢的方式。常态化疫情防控下，虚拟体育可以不同时间、不同地点竞技比赛的特点相比传统体育比赛需要同一时间同一地点更有优势。

上海市科技体育运动管理中心主任徐志刚表示，电竞是目前比较热门的科技体育项目之一，而虚拟体育已经比传统理解的电竞更进一步，它不是基于游戏的比赛，而是依托游戏为呈现的方式，把体育的竞赛内容通过虚拟的形式、人机交互的方式，以及 VR、AR 等高科技手段呈现出来，让大众都可以参与的赛事。

据介绍，今年夏天，国际奥委会于举办了首届奥林匹克虚拟系列赛，包含自行车、赛车、棒球、帆船和赛艇这五项，这是历史首次奥林匹克授权的虚拟体育赛事。“上海虚拟体育公开赛”首届赛事包含滑雪、赛车、自行车、赛艇、网球等项目。