王怀民院士：中国的软件发展这场战役一定会成功

作为新一代信息技术与制造业融合发展的产物，工业区块链发展迅猛。11 月 26 日，湖南长沙举办国际工业区块链大会。据悉，本次大会由湖南省工业和信息化厅主办，长沙经济技术开发区管理委员会和工业互联网产业联盟承办，与长沙经济技术开发区星沙区块链产业园、长沙区块链产业园、娄底市区块链产业园、湖南省东方区块链安全技术检测中心、树根格致科技（湖南）有限公司等机构协办的“区动智造 链接无界”2021 国际工业区块链大会直播将在线上开幕。

据了解，本次大会现场不仅发布了树根格致所打造的根链 ROOTCHAIN 工业区块链基础服务平台，更同步《工业区块链：助力工业企业应用升级的新机遇》、《工业区块链应用指南》、《2021 工业区块链技术应用及趋势报告》以及【中国工业区块链案例集】等四大智库，解读了行业政策、热点，研讨了行业前沿核心技术、产品，呈现了行业丰富的应用和场景。

工信部信息技术发展司司长谢少锋表示，湖南省高度重视区块链产业发展，将区块链列入 2021 年省政府工作报告，并作为湖南省三高四新战略实施的重要技术支撑。

中国信息通信研究院院长、工业互联网产业联盟理事长余晓晖提出，区块链等新一代信息通信技术与工业各领域全过程全链条的深度融合，能够推动工业乃至实体经济的数字化、网络化、智能化转型，加快迈向高质量的发展轨道。

与此同时，中国科学院院士、国防科技大学教授王怀民表示：“中国的软件发展这场战役一定会成功，从而实现我们国家软件科技和产业高水平的自立自强，在这个新兴领域推动中国的发展，也辐射全球的进步。”