南非出现 B.1.1.529 新冠变异毒株：32 处突变，近期病例快速增加

IT之家 11 月 26 日消息，根据央视财经频道报道，近期南非地区出现了一种全新的新冠变异毒株，刺突蛋白变异数量达到 32 处，是此前德尔塔 Delta 毒株的两倍。统计数据显示，近几日南非新冠病毒的流行出现了快速回升，均为这种新型变异毒株所致。

根据 Nature 报道，这种病毒首先在博茨瓦纳发现，一名从南非到香港的旅客也检测到了这种病毒。根据英国《卫报》消息，英国卫生与安全局首席医疗顾问表示，“这种病毒是我们见过的最令人担心的变种，有着自新冠流行以来前所未有的传播水平。”

目前，英国、苏格兰、日本、德国等国家，已经全面暂停南非及周边各国的直航航班入境。B.1.1.529 病毒在传播过程中，流行度 R 值突破 2，属于相当高的水平。英国卫生与安全局提示，这种病毒很可能会逃过现有的疫苗免疫，十分令人担忧。

IT之家了解到，目前尚且没有 B.1.1.529 毒株的详细流行性、免疫特性报告，世卫组织今日召开了专门会议来讨论这种变种，并表示至少有 100 份样本检测到了这一变种。世卫组织提示，需要几周的时间来确定具体的传染性以及免疫特性，目前已经将这种变异毒株列为“需关注和担忧的变异株”。

德国 BioNTech 公司表示，正在研究与辉瑞公司合作开发的新冠疫苗对 B.1.1.529 毒株的保护性，希望两周以内获得有效结果。发言人称，如果这种病毒能够免疫现有的抗体，那么需要对疫苗进行调整，可能需要研发新的疫苗。

有一个比较好的消息，那就是 B.1.1.529 病毒其中一个突变比较容易被检测到，因此可以使用比基因组测序更快的方式来快速识别这种病毒。

目前南非的研究人员正在调查 B.1.1.529 的流行情况。南非约翰内斯堡威特沃特斯兰德大学的病毒学家 Penny Moore 表示，他的实验室正在评估这种病毒逃避疫苗免疫，和逃避此前治愈患者免疫系统的能力。南非表示，11 月以来，豪登省的感染病例迅速增加，尤其在学校和年轻人之中十分流行，目前根据 70 多个测序记录来看，这种病毒已经开始流行。