那些年，我们用过最好的视频播放器

前几天，老牌音乐播放器 Winamp 回归的消息出现在了时间线上，不过对于我来说，音乐播放器的记忆首先是从国产的千千静听开始的，之后进入网络时代，酷狗和酷我就成为了最常用的音乐播放器，而随着音乐行业不断转向数字化，QQ 和网易云便成为了今天的主流。其实相对而言，我关于音乐播放器的记忆其实并不算太多，而相比之下，留给我更深刻印象的可能是视频播放器。

在网络还没有普及，网速也不够快的时候，很多人都会通过光盘和下载的方式看剧，所以当时也出现了一大批好用的国产播放器，只是随着时代变迁，流媒体很快成为了主流，于是那些播放器也就慢慢被人遗忘了。今天极客之选就来盘点几款我们曾经用过的播放器，一起来找找有没有你的青春记忆吧。

超级解霸

超级解霸是我最早接触到的第三方播放器。大概在 2004 年前后，家里买了第一台电脑，里边内置的软件就有超级解霸，不过我当时并不明白这款视频播放器为什么叫「解霸」，现在回过头来才发现，「解霸」代表的是超强的软件解码能力。

在那时，家用电脑的一个重要用途就是看 VCD 光盘，但当年电脑性能普遍较弱，利用 CPU 实时解码 VCD 需要花上很大功夫，观看体验并不好，而更困难的是，当年盗版光碟横行，这些编码不规范的碟片很难被电脑读取，严重时还会造成死机。本着硬件不够，软件来凑的原则，市场上出现了超级解霸这样的软件，它不仅有超强的软件解码能力，而且针对盗版光盘开发出了「超强纠错」功能，可以流畅的读取 VCD 光盘，因此也受到了千万用户的欢迎。

不过 VCD 黄金时代很快就过去了，而超级解霸没有及时更进技术，所以没过几年也就落幕了。

暴风影音

暴风影音活跃在 2010 年前后，是当时的一款装机必备软件，那时 Windows 系统本身支持的视频格式并不全面，而暴风影音有着强大的兼容性，不仅通吃各种格式的视频，而且播放效果也很不错。另外，暴风影音也推出了一些特色功能，它的「左眼键」可以增强画面的饱和度和对比度，有效提升视频画质。此外，内置的「暴风转码」可以将下载的视频转码成体积更小，适合手机等移动设备播放的格式。

暴风影音毁在了广告和商业化上，也许是急于变现，暴风影音后来成为了一款广告捆绑器，弹窗不断，广告横行，体验急剧下降，我当时甚至专门找过暴风本地版使用。再之后，当 2016 年 VR 热潮来临时，暴风也有过转型的行动，推出了暴风魔镜、暴风 TV 等硬件产品，后来还在 A 股成功上市了，不过随着 VR 泡沫散去，再加上暴风高管涉嫌犯罪，最终暴风集团分崩离析，退出了人们的视野。

QQ 影音

QQ 影音是腾讯旗下为数不多口碑不错的产品。

在暴风影音影音加入大量广告拉低使用体验时，QQ 影音凭借着清爽无广告的优势吸引了很多用户。和暴风影音一样，QQ 影音也支持非常多视频格式，不过它没有臃肿的在线功能，而且还推出了一些不错的服务，比如如果你是 QQ 会员的话，搭配当时的 QQ 旋风下载软件，就可以实现云播放。

进入流媒体时代后，QQ 影音停更了很长一段时间，不过两三年前腾讯突然又诈尸更新了几次，也加入了一些新功能，但在流媒体的冲击下，QQ 影音即便有着不错的体验，也很难成为一款「装机必备」软件了。

射手播放器

解决了解码能力和格式支持的问题后，市面上出现了一些专注内容体验的播放器，射手播放器就是这种类型，它是每个外剧爱好者的必备神器，当你下载好「生肉」资源时，射手播放器会自动匹配在线中文字幕，而这背后的支持，来自射手网丰富的字幕资源。

射手播放器其实流行了很多年，它的兴衰与字幕组的存亡有着紧密联系。我在 2016 年上大学时，有了充足的空余时间，当时喜欢在人人视频下载美剧日剧，还有 BBC 的自然纪录片，每次射手播放器都会为我自动匹配好字幕，非常省心，所以射手播放器也成为了当时我电脑里唯一的本地播放器。

如今，影视版权已经被大家重视起来，许多字幕组和外剧影视网站都被迫关停，射手播放器也逐渐淡出了人们的视野，不过如果你还留下一些「库存」的话，射手如今依然能够发光发热。

迅雷看看

迅雷看看主打的是「边看边播」功能，依托于普及率非常高的迅雷下载，你会发现迅雷看看不知不觉就出现在电脑里了。起初我对迅雷看看的印象并不好，就是因为它的捆绑安装方式非常让我讨厌，另外在几年前，国内的宽带速率普遍较低，「边看边播」功能实际上用处不大。

不过如今，我这个「互联网老人」依然养成了下载看剧的习惯，虽然迅雷广告多，但不可否认的是，开通会员后它的下载体验确实还不错，再加上今天的网速也有了很大提升，「边看边播」也变成了很实用的功能，于是就这样，我慢慢接受了迅雷看看的存在，它也成为了如今我电脑中仅有的两个播放器之一（另一个是 PotPlayer）。

PPLive / PPS

这两款播放器都出现在 PC 互联网时代，由于当时版权规则不完善，涉及到网络电视直播领域更是一片空白，所以便造就了它们的出现。

PPlive 和 PPS 主打的功能是「网络电视」，也就是在电脑上收看电视直播。除此之外，这些平台也有比较丰富的外剧资源，我到现在还记得当年在 PPlive 上和其他小伙伴点播《梦比优斯奥特曼》，虽然当时网络巨卡，但奥特兄弟在梦比优斯中登场的画面还是给我留下了深刻印象。

如今 PPlive 已经变成了 PPTV，主要专注体育内容，而 PPS 已经被爱奇艺合并。

快播

快播（又叫 Qvod 或 Q 播）是一款基于准视频点播内核的、多功能、个性化的播放软件，与传统播放软件不同的是，快播集成了不一样的播放引擎，应用 P2P 技术并支持 MKV、RMVB、MPEG、AVI、WMV 等主流音视频格式。

播放器不断变迁的背后，我们的观影习惯也发生了很多改变。如今，网络带宽的限制早已不复存在，版权规则也越来越完善，无论在手机还是电脑上，你都可以轻松找到大量视频内容。

但遗憾的是，我总觉得优秀的影视内容越来越少，而且总有看不完广告和令人生厌的付费点播，其实有些时候，我只是想简简单单看个剧而已，我可以为此付出代价，但也希望换来相应的体验，如果今天的观影体验还不及若干年前的话，那即便技术再强大，也不会留下太多有价值的东西。