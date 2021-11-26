美团高管解读 Q3 财报：外卖业务增速放缓是这几种因素的综合影响

北京时间 11 月 26 日晚间消息，美团今日发布 2021 年第三季度业绩报告。财报显示，美团第三季度营收 488.3 亿元，同比增长 37.9%，市场预估 485.7 亿元；第三季度净亏损 99.9 亿元，市场预估亏损 70.4 亿元，经调整后净亏损 55.3 亿元 。

财报发布后，美团点评 CEO 王兴和 CFO 陈少晖参加了分析师电话会议，对财报进行了解读。

以下为电话会议问答环节主要内容：

高盛分析师 Ronald Keung：公司最近实现了从“送餐 + 平台”到“零售 + 科技”的战略升级，什么原因促使公司做出这样的改变？另外，最近的组织架构方面的调整有哪些意义？

王兴：首先，我们将送餐升级到零售，很多人都认为零售的范围更窄，将它等同于卖货给消费者是一项 To C 业务，但是我们眼中的零售概念覆盖面很广，其实这也是零售本身含义，也就是将货品或者服务销售给终端消费者，所以零售可以分为两类：货品零售和服务零售，终端消费者包括消费者和商家，尤其是中小商家。从这个意义上来看，美团从成立之初就是一家零售公司，因为我们从提供服务起家，2010 年初就推出了原创的团购服务，然后拓展至货品零售，最早推出饭菜外卖递送，近些年我们又采用各类经营模式将货品零售业务拓展至其他领域，包括鲜花，药品等。我们推出了美团闪购生活卖场服务，自营的美团生鲜服务，还有美团优选预购次日自提服务，这些服务满足了消费者不同场景下的不同需求。零售仍然会是公司的主要业务，是公司未来需要一直要加强的基础能力，所以希望大家理解零售的核心含义。

其次，我们的战略升级还包括将平台升级到科技。以往我们所说的平台就是指移动互联网平台，美团最初是通过网站的形式提供服务，后来又推出了 App。美团的使命是“帮大家吃得更好，生活更好”，我们可以通过技术的力量来实现这个使命。通过科技的力量，我们帮助数百万计中小饭店。和本地服务商实现了转型，也促成了用户数量的增长和留存率提升。通过这些年来在技术方面的不断投资，美团已经世界上最大的按需服务平台，而随着技术的进步和发展，相信我们也将逐步应用自动化，机器人学，可再生能源和物联网等方面技术。将从送餐升级到零售，我们需要科技方面的不断投资，即使是在货品递送分发过程中，我们也需要实现所有商家和整个物流过程数字化转型，这一转型对于哪些欠发达地区尤为重要。技术的持续发展和整合能让人们过上更好的生活，更为重要的是，技术可以帮助我们更好完成我们的使命。最近公司进行了架构上的重新调整，以适应我们的战略升级，我们相信货品零售未来会有广阔的发展空间，所以需要为这个业务建立专门的高管系统，以便实施公司的相关策略和增强公司的组织能力，这一调整将在不同的业务线之间形成更有利于资源整合的协同效应，未来形成全面的零售基础能力。

最后，我想强调的是，无论我们的战略如何演进，我们的使命始终如一，那就是“帮大家吃得更好，生活更好”。公司将继续致力于实现这个承诺，为更多人服务，实现更大的社会价值。

杰弗瑞分析师 Thomas Chong：公司三季度外卖业务递送量的同比增速，相较于二季度放缓，可否请高管分析一下原因？是否受到了近期消费放缓的影响？鉴于目前的宏观环境，公司如何预测未来几个季度的营收增速？

陈少晖：是的，三季度外卖业务的增速确实相较于二季度放缓，并且延续了二季度相较于一季度放缓的趋势。有以下几个原因。首先是疫情的影响以及相关的防控措施，相比于去年，我们所遇到的市场波动性更大，而且由于外卖业务的恢复性增长，导致去年三季度的基数也比较大，所以今年三季度的同比增速增幅是比较小的。第二就是疫情的反复以及部分地区的洪涝灾害，包括 7 月的河南等地区的洪涝灾害，导致了这些地区外卖递送量的急剧下滑，另外 8 月份有几个城市出现了新一轮的疫情，实施了严格的防控措施。我需要解释的一点是，可能大家会认为在严格的防控措施下，外卖的送单量会有大幅度的提升，但实际情况是严格的防控措施下，一些外卖食品消费量比较大的场所，包括校园和旅游景点，还有一些办公场所，反而会受到非常大的影响。最后是宏观环境方面，国内餐饮业的增速也出现了放缓，比如在三季度餐饮业的同比增速就下降到 4% 左右，两年增速平均数字是下降 1%，展望未来，我们认为餐饮业的增速在未来几个季度还会持续放缓。

当前的宏观消费环境下，价格敏感型消费者对于外卖的需求会更小，同时四季度随着冬季的来临，疫情的反复还时有出现，也进一步抑制了外卖需求。因此我们认为宏观环境会对四季度，以及明年开始几个季度的外卖单量产生非常重大的负面作用。此外，通常情况下，对于外卖行业来说，四季度比三季度更淡，一季度也是淡季。去年四季度的基数又比较高，所以今年四季度的同比增速相比今年前面几个季度可能会更低。不过我还是要展望一下外卖业务远期的增长趋势，我认为长期来看，外卖在中国仍然是一个欣欣向荣的行业。相比于其他消费行业而言，外卖行业的韧性还是非常强的，比如我们订单量在三季度依然有 25% 的同比增长，而且 8 月份的日订单量峰值超过了 5,000 万。相信通过在优质供应方面的更大投入，优化各个产品类别的运营效率，更敏锐地洞察消费者需求，来满足用户的多样化需求，提高消费频次和黏性。

（持续更新中。。）