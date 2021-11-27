黑科技在线 P 图工具盘点，可快速抠图、照片修复、压缩图片等

图片处理那是许多网友都要使用到的一项技能，专业人士处理图片那得用 Photoshop 这个大杀器，而对于非专业人士而言傻瓜式图片处理工具才是首选。小编这就来推荐几个简单的图片处理工具，帮大家完成快速抠图、照片修复、压缩图片等的操作，一起来看看吧。

佐糖：快速抠图与老照片修复

想要快速的将人物从照片中“扣”下来？不用出动大杀器 PS，这个在线的快速抠图工具“佐糖”就可以帮助你快速抠图。

佐糖：

https://picwish.cn/

佐糖的使用很简单，只需要上传需要抠图的照片，它就会自动帮你分析出照片中的人物并完成抠图操作，你还别说，佐糖的自动抠图效果还是不错的。而且如果不满意的地方，还可以手动擦除或保留图片部分。

▲ 图 1 佐糖的自动抠图

佐糖除了自动抠图外，还有自动去水印和照片修复功能，都是傻瓜式操作，效果都还不赖。

Squoosh：图片无损压缩

现在用手机或相机拍摄的照片一张都有几 M 甚至几十上百 M，一张还好，一堆照片的大小就让人头疼了。还有，现在许多报名网站在用户上传人像照片时，要求的大小都是极小，小编甚至遇见过要小于 10K 的，怎么办？

小编这里有几个在线的图片压缩工具，帮你轻松压缩图片，它们可以做到压缩照片的同时也可以不降低画质。

这里有据说是 Google Chrome 团队发布的一个实验性在线图片压缩小工具，名为 Squoosh。用户上传需压缩的图片后（仅限一张，没有批量操作），就会自动切换到压缩处理页面。这里以左右分栏形式显示原图与压缩后图，用户可以通过中间滑动杆来查看压缩后与压缩前的图片对比。Squoosh 还为用户提供了调整图片尺寸、调色、调整质量以及进阶压缩选项。

▲ 图 3 Squoosh 压缩处理页面

Squoosh：

https://squoosh.app/

同类的图片压缩网站还有几个，这里也推荐一下。

TinyPNG：

https://tinyPNG.com/

Optimizilla：

https://imagecompressor.com/zh/

FotoJet：在线图片编辑工具

接下来要介绍的也是一款在线的图片编辑工具，比起上边介绍的几个网站来说，FotoJet 更趋向于图片设计与编辑。使用它用户可以设计图片，对多张图片进行拼图以及对图片进行编辑操作，它简单易用，拥有丰富的模板及贴图资源，还有较为强大的图片编辑工具，用起来怎样，你体验一下就知道。

FotoJet：https://www.fotojet.com/cn/

▲ 图 4 FotoJet 的图片设计

▲ 图 5 FotoJet 的拼图功能

▲ 图 6 FotoJet 的图片编辑

Photopea：在线 PS

说到图片编辑，这里还有一个较为强大的在线图片编辑工具 Photopea，它号称在线 PS，打开网站后就是大家熟悉的 PS 操作界面，网页虚拟的当然功能有点缺失，但是大部分功能可用。Photopea 除了可以导入普通图片格式文件外，Photopea 还支持导入 PSD、ai、xd、pdf 等的格式文件。

Photopea：

https://www.gaituya.com/ps/

▲ 图 7 Photopea

Iloveimg：图片批量处理

想要批量处理图片，Iloveimg 可以帮到你。Iloveimg 可以帮助用户进行批量压缩图片、调整图片大小、转换图片格式，旋转图片等的操作，非常的方便。Iloveimg 具体能干啥，下图一目了然。

Iloveimg：

https://www.iloveimg.com/zh-cn

▲ 图 8 iloveimg

Cleanup.pictures：图片橡皮擦

想要去除图片里的多余物品，那就来试试这款图片橡皮擦吧，用它可以智能的将你指定的图片中的物品擦除而尽量使得不留痕迹。擦除效果还是不错的，只是最近不知道为何老是擦除失败。

Cleanup.pictures：

https://cleanup.pictures/

▲ 图 9 Cleanup.pictures

总结

有了这些在线图片处理工具的帮助，处理起图片来也就轻松许多了。不过由于它们都是属于在线处理，需要将图片上传到服务器中，如果是隐私照片的话，就不建议使用它们啦。