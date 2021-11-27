美股大幅下跌，苹果、特斯拉跌逾 3%，哔哩哔哩下跌 5%，拼多多大跌 15%

北京时间 11 月 27 日消息，感染新冠病毒新变异株的确诊病例快速增加，让市场担忧疫情会打乱经济复苏的节奏，投资者纷纷抛售持有的风险资产，美股大幅下跌。截至收盘，道指跌 905.04 点，跌幅为 2.53%，报收 34899.34 点；标普 500 指数跌 106.84 点，跌幅为 2.27%，报收 4594.62 点；纳指跌 353.57 点，跌幅为 2.23%，报收 15491.66 点。

美国主要科技巨头大多数下跌：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股绝大多数下跌：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 微博启动 1100 万股全球发行工作 新浪献售占半数

微博今天披露，已启动 1100 万股 A 类普通股全球发行工作，其中微博发行 550 万股，新浪献售 550 万股。微博计划发行的股票，包括从 2021 年 11 月 29 日起在中国香港发行的 110 万股，以及从今天起在国际发行的 990 万股（其中包括新浪献售的 550 万股）。

根据认购情况，香港发行股票的数量可以上调至最高 550 万股。另外，新浪将授予承销商超额配售权，再出售至多 165 万股 A 类普通股，相当于计划发售股本的约 15%。香港发行的微博股价将不高于港币 388 元，全球发行的股价不低于香港发行股价。微博将于 2021 年 12 月 2 日敲定国际发行股价。

常规交易中微博跌 0.24 美元，跌幅为 0.56%，报收于 42.79 美元，盘后交易中微博一度下跌 0.99 美元，跌幅达到 2.31%。

▲ 传网易云音乐 IPO 发行价为 205 港元 发行 1600 万股

两名知情人士透露，网易旗下网易云音乐将把在中国香港 IPO 的发行价定为港币 205 元，融资港币 32.8 亿元（约合 4.21 亿美元）。网易未就此置评。

网易云音乐将通过 IPO 发行 1600 万股股票，并授予承销商 240 万股超额配售权。网易云音乐将于 12 月 2 日正式登陆港交所。

常规交易中网易上涨 0.68 美元，涨幅为 0.6%，报收于 114.33 美元。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 特斯拉撤回德国补贴申请 变相打压竞争对手？

中国市场电动汽车需求相当强劲，特斯拉决定投资 1.88 亿美元（约合人民币 12.02 亿元）对上海工厂进行升级。路透社刊文称，特斯拉上海工厂将再招聘 4000 名员工。最初，特斯拉希望上海工厂年产能达到 50 万辆，目前产能达到 45 万辆 Model 3 和 Model Y。这一决定表明特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 相信，即使上海工厂年产能达到 50 万辆，也无法满足中国和欧洲市场需求。

路透社星期五还刊文称，特斯拉已撤回为柏林电池工厂申请 13 亿美元国家补贴的材料。马斯克称，他认为电动汽车产业的补贴都应当取消。特斯拉的生产经营状况表明，它已不再需要这些补贴。过去 12 个月，特斯拉自由现金流为 26 亿美元，按美国通用会计准则计算利润为 35 亿美元。主动撤回补贴申请，有助于特斯拉说服政府取消对 Rivian、Lucid 等竞争对手的补贴。

投资者当前只关注特斯拉撤回补贴申请的负面影响，但从长远来看，这是一个明智之举，有助于增强它在电动汽车产业的竞争力。

▲ Wedbush：本周末 iPhone 销量将超过 1000 万部

投资公司 Wedbush 分析师丹・艾维斯（Dan Ives）发表投资报告称，诸多苹果专卖店商品供不应求。他预计，尽管面临芯片荒和其他零部件短缺，黑色星期五周末 iPhone 销量将超过 1000 万部。他还预计，圣诞销售季期间 iPhone 销量将超过 4000 万部。艾维斯给出的苹果目标股价为 185 美元。

天风国际资产管理公司（以下简称“天风国际”）发表投资报告称，预计苹果将从明年第四季度起销售一款增强现实头盔。据天风国际称，苹果 AR 头盔将具备“PC 级处理能力”，而且不依赖于智能手机 —— 不同于三星 Gear 和 Meta Oculus。天风国际还预计，苹果的长期计划是在 10 年后淘汰 iPhone，让 AR 设备取而代之。换句话说，苹果希望主导元宇宙市场。

在南非发现新的新冠病毒变异株的消息让投资者风声鹤唳，纷纷抛售手中的股票，苹果也没能幸免。常规交易中苹果跌 5.13 美元，跌幅为 3.17%，报收于 156.81 美元。