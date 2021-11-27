中科院化学所在 3D 打印研究中获进展：对于隐形眼镜的制备有重要应用意义

IT之家 11 月 27 日消息，据中科院官网，近日，中国科学院化学研究所绿色印刷实验室宋延林课题组提出了一种基于数字光处理（DLP）技术的连续液膜限制的 3D 打印策略，消除了逐层打印过程中出现的台阶效应，实现了高精度 3D 结构的制备。

近年来，该课题组在低粘附连续 3D 打印领域开展了系统研究，先后利用仿生超润滑固化界面来减少固化树脂与固化界面之间粘附，实现了连续、单墨滴 3D 打印。

隐形眼镜的制备方法复杂、耗时，且依赖于昂贵的抛光与研磨工艺。3D 打印采用无模具自由成形原理来构造三维结构，可用于简便、快速及按需制备隐形眼镜。

不过，台阶效应限制了 3D 打印隐形眼镜结构的发展，降低了 Z 轴打印精度，抑制台阶效应对于 3D 打印技术的实际应用具有重要意义。

据介绍，研究人员开发的新技术可较好地控制 3D 打印隐形眼镜结构的液膜厚度和表面光滑度，还可以抑制热累积和热扩散，确保连续打印过程的稳定性，制备出具有极高的光滑度（均方根粗糙度小于 1.3 nm）、均匀的机械性能、良好的生物相容性的隐形眼镜结构。

IT之家了解到，上述相关研究成果发表在 Advanced Materials 上。研究工作得到科技部、国家自然科学基金委员会、中科院青年创新促进会、北京分子科学国家研究中心的支持。