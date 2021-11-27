拼多多 Q3 财报解读：死磕农业收缩自营，平均月活用户数达 7.415 亿

11 月 26 日，拼多多发布截至 9 月 30 日的 2021 年第三季度财报。财报显示，拼多多报告期内总营收为人民币 215.058 亿元（约 33.376 亿美元），同比增长 51%，环比下降 7%，低于市场预期的 264.74 亿元。归属于拼多多普通股股东的净利润为人民币 16.400 亿元，而上年同期净亏损人民币 7.847 亿元。不按美国通用会计准则，归属于拼多多普通股股东的净利润为人民币 31.502 亿元，而上年同期净利润为人民币 4.664 亿元。

拼多多董事长兼 CEO 陈磊表示，继二季度之后，本季度的利润也将全部投入“百亿农研专项”：“我们会将发展重心更多地转向研发，并利用拼多多在技术方面的优势，进一步推动农业数字化。”

交易服务增长 161% 商品销售大幅下滑

在用户数量方面，截至今年 9 月底，拼多多平台年活跃买家数达 8.673 亿，较上年同期增长 19%；今年三季度，拼多多 App 平均月活用户数达 7.415 亿，较上年同期增长 15%。

据中国互联网络信息中心发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至 2021 年 6 月，我国网民规模达 10.11 亿。在经历了 6 年的快速增长之后，虽然用户总量可观，但拼多多的用户规模已经不可避免的触及到用户增长的天花板。就年度买家数来说，本季度净增约 1700 万，较上季度增速大幅下滑，也远低于市场增长 2000 万以上的预期。

在业务结构方面，拼多多的营业收入主要由平台线上营销技术服务、交易服务、商品销售三部分构成，其中平台线上营销技术服务的营业收入 179.46 亿元，同比增长 43.7%；交易服务为 34.77 亿元，同比增长 161%；商品销售今年三季度营业收入为 0.82 亿元，去年同期该项目为 3.93 亿，同比下滑 79%，上一季度商品销售的营收为 19.582 亿元，环比大幅下滑。

拼多多本季度依然未披露 GMV 情况。但从财报看，商品销售收入下降明显。可能是由于 GMV 增长乏力，用户年均消费遇到瓶颈。

商品销售收入是拼多多 2020 年新增的业务，其中包括了自营业务带来的收入。值得注意的是，2021 年第一季度，该业务收入占比为 23%，上升为第二大收入来源。

本季度，拼多多商品销售收入的变化较受关注。马靖在财报电话会议上回应，最初开展这一业务的时候，就清楚表示 1P（自营）业务只是暂时性地为消费者提供商家未销售的产品。因此，1P 业务并不是拼多多的重点关注所在。“随着平台商家销售产品愈加多样化，未来我们不认为 1P 业务会为拼多多带来更高收入。”

随着自营业务的收缩，拼多多的未来增长潜力，可能还要看作为主业的三方平台和多多买菜业务的经营能力和财务表现。近年来，农业一直是拼多多的企业使命和战略的核心。其中，多多买菜就是其农业方面布局的一部分。

农业能成为第二增长曲线吗？

这是拼多多连续第二季度实现净利润为正。其财务副总裁马靖表示，拼多多过去两个季度获利的主要原因在于销售和营销支出带来的的杠杆作用。

费用方面，拼多多营销费用连续三个季度下降，研发投入创新高。本季度营销费用为 100.506 亿元，环比减少 3%；而研发费用为 24.224 亿元，同比增长 34%，主要用于技术平台的投入和研发人员的招募。据悉，拼多多约 60% 的员工为研发人员。

陈磊表示，拼多多会将过去 5 年在营销方面的重心，更多地转向研发。今年 618、双 11 大促，拼多多都走了“低调”路线，也未公布成交额等数据。

在农业方面，今年 8 月，拼多多设立“百亿农研专项”，宣布将第二季度及未来几个季度的利润优先投入该专项。9 月底，“百亿农研专项”获得了股东大会的批准。在第二季度利润全部投入该专项之后，拼多多本季度全部利润将继续投入该专项，进一步推动农业科技普惠。

拼多多目前正将重点与投资转向研发领域，以便为未来的稳定长期增长奠定基础。预计其未来的研发费用会增加。陈磊还表示，公司将为年轻人才提供更多机会，在接下来的半年到一年中，将有更多年轻管理者走向台前，承担重要职能。

不过，由于“百亿农研专项”在 9 月底才获得公司股东大会的批准，因此对于第三季度财务的影响暂未在财报中体现。

目前来看，消费大盘疲软，拼多多要持续保持较快的用户增长仍有较大的压力。在持续投入农业的情况下，短期的规模增长和盈利变现均面临一定的挑战，而农业能否成为第二增长曲线，亦存在较大的不确定性。

陈磊在财报电话会议上提到，“现在拼多多的用户基数已经很大了，如何让消费者尝试新的品类、获得新的体验，如何能够满足他们不断增长的预期，从而提升用户的信任度，提升我们用户的心理占有率，这是拼多多面临的新挑战。”