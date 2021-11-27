游戏玩家看过来，Discord macOS 测试版已原生适配苹果 M1 Mac

IT之家 11 月 27 日消息，据 9to5 Mac 报道，受欢迎的以玩家为中心的消息聊天平台“Discord”终于在为其 macOS 应用进行更新，为苹果 M1 Mac 或更新芯片设备带来全面支持。虽然该更新还没有正式向公众开放，但目前可以作为测试版应用下载。

正如 Reddit 一些用户所指出的，Discord 最近发布了新版本的 Canary 应用 —— 这基本上是 Discord 的早期测试版，他们在公开发布之前测试新功能 —— 可以在 M1 Mac 上原生运行。

当 Discord 应用程序更新为在苹果 Silicon 平台上原生运行时，它们不仅性能更好，而且更节能，因为原生 ARM 应用程序可以充分利用 M1、M1 Pro 或 M1 Max 芯片的优势。然而，值得注意的是，macOS 版 Discord 仍然是 Electron 应用，所以性能提升可能不是那么明显。

IT之家获悉，Discord 是一个社交网络平台，用户可以通过文字、音频和视频与他人聊天。该平台在游戏玩家中已变得非常流行，可用于 iOS、macOS、Windows、Android、Linux，甚至一些游戏机，如 Xbox。

支持 M1 芯片的 Discord Canary 可以在该平台的官方网站上下载。目前还没有关于该更新何时对所有用户开放的消息。