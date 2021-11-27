新冠 B.1.1.529 毒株被命名为“Omicron”，目前多国已发现病例

IT之家 11 月 27 日消息，世卫组织 WHO 于 11 月 26 日召开了紧急会议，将在南非发现的新冠 B.1.1.529 毒株正式命名为“Omicron”（音译：奥密克戎）。同时，WHO 将这种病毒列为 VOC 级别，意为值得关注的变种。

南非自 11 月以来出现了新冠感染者爆发，确诊病例快速增加，代表了新一轮疫情来临。经过测序，Omicron 毒株刺突蛋白变异数量达到 32 处，是此前德尔塔 Delta 毒株的两倍。这种病毒由于危险性较高，因此仅仅 1 天时间便走完了 B.1.1.529 命名流程，世卫组织也在收到报告后。在 2 天之内火速命名。

专家表示，Omicron 毒株有可能是在艾滋病感染者体内进化而来，相比 2019 年的新冠病毒已经经历了多代发展。英国专家表示，最令人担忧的是，这种病毒有可能使现有的疫苗/抗体失效。

根据外媒 ABC 报道，今日从南非起飞至荷兰的两架航班，有多达 61 人核酸检测呈阳性，但其中 Omicron 感染者的数量还未知。目前，除了南非之外，比利时、以色列、德国、博茨瓦纳和中国香港已经出现了新冠 Omicron 毒株感染病例。

为了防范这种新型病毒，英国已经禁止南非及周边国家的航班进入英国；美国宣布禁止南非、博茨瓦纳、津巴布韦、纳米尼亚、莱索托、埃斯瓦蒂尼、莫桑比克、马拉维的航班入境；澳大利亚、日本、印度、伊朗、巴西、加拿大、泰国等多国也宣布，暂定这些国家的航班。加拿大还禁止过去 14 天内去过这些国家的外国人入境。

今日中国澳门新型冠状病毒感染应变协调中心也宣布，2021 年 11 月 28 日零时起，禁止民用飞机搭载任何在 21 天内曾到过南非、博茨瓦纳、津巴布韦、纳米比亚、莱索托、斯威士兰、莫桑比克或马拉维的人士前来澳门。

IT之家了解到，目前已知的第一个 Omicron 确诊病例来自 11 月 9 日收集的样本。联合国公共卫生机构表示，这种变体有着大量突变，其中一些令人担忧。英国一位高级卫生官员警告称，“几乎可以肯定现有疫苗对 Omicron 变种的效果较差。”

世卫组织表示。经过实验室的测序，Omicron 毒株有一处基因片段相比其它变种丢失了，这可以作为快速检测的标志。因此，人们对 Omicron 的检测速度相比其它变种会更快。

此外，世卫组织要求各国进行以下措施进行应对：

1、加强监测和测序工作，以便更好地了解 Omicron 变种。

2、将检测到的完整病毒基因序列和相关数据提交到公开数据库，比如 GISAID。

3、通过 IHR 机制向 WHO 报告有关各种新冠病毒变种的病例、集群。

4、在有能力的条件下与国际社会协调，对感染情况进行实地调查和实验室评估。这样能够帮助提高对新冠变种病毒在流行病学、严重性、公共卫生和社会的有效性、诊断方法、免疫反应、抗体影响等方面的了解。