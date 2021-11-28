功能太鸡肋？教你永久关闭 Win11 系统小组件

Win11 已经发布一个多月了，很多朋友也已经体验到这个最新一代的 Windows 系统。微软在 Win11 中加入了不少新功能，例如“小组件”。小组件的按钮默认固定在任务栏当中，点击即可呼出小组件的面板，用户可以自定义设置小组件乃至添加增删小组件。

微软这个设计，试图让用户更加重视 Win11 系统中支持小组件这一特性。动态磁贴退出了历史舞台，微软或许是试图让小组件接管动态磁贴的信息展示功能，让用户无需开启 App，就可以通过小组件来直观了解信息。

然而，小组件的实际体验却难尽人意：

一来小组件会影响系统性能，不少朋友都反馈小组件面板太卡顿；

二来 Win11 仍处于起步阶段，小组件的数量偏少，只有天气、体育、照片、新闻等寥寥几种，没什么可玩性；

三来小组件和系统集成度低，点开小组件会跳转到网页而非系统 App。

如此一来，关闭鸡肋的小组件，就成为了很多人的诉求。今天，就来简单介绍一下吧。

隐藏小组件图标

实际上，人们对 Win11 小组件的不爽，主要来源于它占据了任务栏的宝贵位置。Win11 默认将小组件图标放置在多任务视图按钮旁边，这个鸡肋的功能在目前阶段显然不值得放在如此醒目的位置上。

要隐藏 Win11 小组件图标，其实非常简单。开启设置面板，进入到“个性化”-“任务栏”，即可在其中站到任务栏项的开关，将“小组件”关闭即可。

卸载 Win11 小组件

隐藏了小组件图标，没法解决所有问题，例如资源占用。小组件在后台还会持续占用资源，如果你的确完全用不上它，那可以把它卸载掉。

卸载 Win11 小组件，我们需要用到 CMD。使用管理员权限打开 Windows Terminal 终端的“命令提示符”，或者使用管理员权限运行 CMD，输入以下命令。

winget uninstall MicrosoftWindows.Client.WebExperience_cw5n1h2txyewy

按下回车键，Win11 小组件就会被卸载掉了。

如果你想要重新安装 Win11 小组件，则可以执行以下命令。

winget install 9MSSGKG348SP

总结

总的来说，Win11 小组件有些许赶鸭子上架的意思。实际上，微软并非没有在系统中尝试内置小组件机制，例如 Windows Vista 和 Win7 都支持小组件，但人们始终没有给小组件找到在 Windows 系统中的精准定位。目前 Win11 的小组件无论是功能还是种类，都过于鸡肋，希望日后它们能和应用程序有机结合，带来更好的体验吧。