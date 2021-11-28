印度指示民众不要订阅星链服务，除非 SpaceX 获得运营牌照

11 月 28 日消息，印度政府已经指示该国民众，不要订阅亿万富翁埃隆・马斯克 (Elon Musk) 旗下 SpaceX 的“星链”（StarLink）卫星互联网服务。印度政府表示，SpaceX 在开始部署其服务之前，需要获得在印度运营的牌照。

印度电信部 (DOT) 在周五发表的声明中称，SpaceX 已被要求需要遵守印度提供卫星通信服务的监管框架，不得“在印度预订或提供卫星互联网服务”。换句话说，SpaceX 将不得不暂停星链服务预订，直到获得印度政府的批准。

星链互联网服务在 4 月份受到印度政府的审查，当时印度电信部开始调查星链测试版是否违反了该国的电信法律。据称，在代表亚马逊、谷歌、微软和 Meta 等大型科技公司的行业组织宽带印度论坛 (BIF) 推动印度电信部停止无照预售星链设备的同时，印度政府也采取了类似举措。

不过，SpaceX 已经于 11 月 1 日在印度注册了星链业务。该公司已开始做广告预售其服务，并在印度收到了 5000 多份订单。目前还没有消息说现有的订单是否会被取消，或者客户是否需要等待更长时间。SpaceX 计划到 2022 年在印度部署 20 万台星链互联网用户终端设备，其中 80% 位于农村地区。

在通过电子邮件回复时，SpaceX 表示：“暂时不予置评。”

越来越多的公司正在发射微型卫星，建设所谓的低地轨道卫星互联网，以便在世界各地提供低延迟宽带服务，特别关注地面互联网基础设施难以到达的偏远地区。SpaceX 的服务将与印度本地公司 Reliance Jio、Bharti Airtel、Vodafone Idea 在宽带领域展开竞争，并将成为 Bharti 集团支持的 OneWeb 的直接竞争对手。

据报道，目前星链在 20 个不同的国家拥有大约 14 万名测试版用户。马斯克预测，明年星链用户将超过 50 万。