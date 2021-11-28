Spotify App 宣布取消“驾驶模式”功能，将提供更好的替代方案

IT之家 11 月 28 日消息，不到两年前，Spotify 在其 Android 和 iOS 平台 App 中增加了对“驾驶模式（Car View）”的支持，将在驾驶时显示简化的用户界面。近日，Spotify 宣布正在终止对该功能的支持。

“驾驶模式”通过仅显示播放控件、歌曲名称和其他相关信息来运行 Spotify，以简化其界面。该界面还具有更大的触摸控件，并且没有分散注意力的元素。当通过蓝牙连接到汽车时，Spotify 简化的界面会自动出现，并且可以在设置中进行管理。

近日，Spotify 官方人员在社区论坛中确认，将取消当前的“驾驶模式”功能，并推出更好的替代方案。

我们正在停用“驾驶模式”功能。然而，这并不意味着我们不想改进用户在驾驶时收听 Spotify 的方式。相反，我们正在积极探索新方法来提供最佳的车内聆听体验。停用“驾驶模式”是为即将到来的创新让路。

IT之家了解到，Spotify 强调了它与谷歌地图和助手的集成，作为“驾驶模式”的暂时替代方案。

值得注意的是，Spotify 目前正在测试其“Car Thing”设备，作为一种控制汽车播放的方式。这款 80 美元的设备专供 Spotify 使用，并具有物理和语音控制功能。