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Win10/Win11学院：玩转 Windows 文件资源管理器

2021/11/28 10:06:47 来源：IT之家 作者：lovewhoilove 责编：下士闻道
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注：本文测试的系统版本为 Win10 家庭版 21H2 及 Win11 专业版 21H2，阅读本文大约需要 14 分钟。

前言

在我们使用的 Windows 系统中，每天接触最多的软件大概就是文件资源管理器了，从其名字便不难看出，它是一个专门用来管理文件等资源的工具。而本文将带领大家了解一些关于它的使用方法和技巧，旨在提高使用体验和工作效率。话不多说，下面直入正题。

一、主界面删繁就简

随着 Windows 系统的快速迭代，文件资源管理器也在不断进化。首先，我们从直观上对比一下 Win10 和 Win11 的文件资源管理器的主界面

如下图所示，上侧和下侧分别为 Win10 和 Win11 的文件资源管理器。直观上看，Win11 针对菜单栏做了不少精简，仅保留显示新建剪切复制粘贴重命名分享删除排序以及查看 9 个常用选项，而对其他选项则作了隐藏，相比 Win10，变的简洁高效了许多。

▼ Win10 vs Win11 的文件资源管理器

Win11 针对右键菜单也做了类似的改进，如下图所示：微软将最常用的菜单项至于顶部一栏，而将不常用的菜单项做了隐藏，而在点击【显示更多选项】才显示所有菜单。当然，针对这一改变，褒贬不一，这里不再赘述。

▼ Win11 的文件资源管理器及文件的右键菜单

二、相关常用快捷键

在 附使用及记忆方法，Win11 常用快捷键一览 一文中提及：借助 Win + E 组合键可快速打开文件资源管理器，除此之外，本小节还要列举 12 个常用的快捷键。

按键说明：以系统的触摸键盘为例，红色框标记的按键即为 Backspace 键（或称回退键），其正下方按键即为 Enter 键（或称回车键）。

  • Ctrl + N新建窗口，即打开一个新的文件夹窗口（路径与当前文件夹相同），简单地说就是克隆记忆方法：新建的英文为 New。

  • Ctrl + Shift + N：在当前目录下快速新建一个文件夹

  • F2重命名。鼠标也可以进行重命名，具体操作为：先单击选中文件，然后停顿一下再次单击文件即可进行重命名。

  • Alt + Enter：快速打开文件或文件夹的属性对话框，方便查看文件或文件夹的属性信息。

  • Delete：删除文件至回收站

  • Shift + Delete：不经过回收站彻底删除文件（请谨慎使用）。

在多次切换磁盘或目录后，会留下一些访问历史记录，如下图所示：点击红色框标记的下拉按钮，即可看到访问的历史记录。

针对上述访问的历史记录，则下图中红框标记的三个方向键对应的快捷键，从左至右依次为：

  • Alt + ← 或 Backspace：后退至上一次访问的目录。

  • Alt + → 或 Enter：前进至后一次访问的目录。

  • Alt + ↑：返回上一级目录，即当前目录的父级目录

而关于文件的选择（多选），常用的快捷键（或键鼠组合）如下：

  • Ctrl + A：按下该组合键即可全部选中所有文件或文件夹。另外，利用鼠标也可以完成全选。操作方式：按住鼠标不放按对角线方向拖动鼠标（例如从右下方拖动至左上方），该操作适合于文件较少的场景。

  • Shift + 鼠标两次单击：具体操作为：按住 Shift 键不放，首先单击第一个文件，然后单击最后一个文件，即可快速选中多个连续的文件，又称连续选中

  • Ctrl + 鼠标多次单击：具体操作为：按住 Ctrl 键不放，依次单击要选中的文件，即可快速选中多个不连续的文件，又称不连续选中

三、修改设置项

1.显示/隐藏文件扩展名隐藏的项目

在 Win10 和 Win11 系统中，【文件扩展名】与【隐藏的项目】两个选项都位于【查看】选项下，只是位置稍有不同。

▼ Win10 的文件资源管理器

▼ Win11 的文件资源管理器

2.修改默认打开位置

首先，点击【选项】菜单，该选项的位置，在两个系统中同样都位于【查看】选项下。

▼ Win10 的文件资源管理器

▼ Win11 的文件资源管理器

如下图，在打开【文件夹选项】对话框中，切换至【常规】选项卡，在下拉框中选择默认打开的位置即可。

3.修改隐私设置

如上图所示，隐私设置项位于【常规】选项卡下的【隐私】选项中，除此之外，还可以点击下方的【清除】按钮手动清除访问历史记录。

四、使用技巧

1.巧用项目复选框进行多选

首先需要打开【项目复选框】的开关，在两个系统中也都位于【查看】选项下。

▼ Win10 的文件资源管理器

▼ Win11 的文件资源管理器

操作演示如下：将鼠标悬浮至某个文件（文件夹）上方时会显现复选框，然后单击其复选框即可选中该文件，可利用该功能进行多选。另外，点击标题栏【名称】左侧的复选框即可全选，再次单击即可取消全选。

2.巧用超大图标布局查找图片

如下图所示：我们可以借助文件资源管理器的【超大图标】布局，尽可能地放大图片的缩略图，这样在查找图片时便无需一一打开查看。

3.巧用导航窗格快速切换磁盘或目录

如下图所示：左侧红色框标记的区域，即为文件资源管理器的导航窗格，借助导航窗格我们可以快速切换至要访问的磁盘或目录。

4.将常用目录固定至快速访问

我们可以把经常访问的目录（下文会讲到）固定至【快速访问】中，方便下次访问。操作方法：右击目录并点击【固定到快速访问】选项即可。

5.巧用“库”整理文件

首先需要打开（显示）文件资源管理器的“库”，如下图所示：在导航窗格的下方空白处右击，然后点击【显示库】菜单项即可。

如下图：新建 3 个文件夹：文档目录1文档目录2 文档目录3，每个文件夹内分别新建了一个文本文件，这里假设每个文件夹都位于不同磁盘分区。首先，右击文件夹并点击【显示更多选项】选项，在打开的菜单项中点击【包含到库中】，然后选择一个类别的“库”，例如这里选择的是“图片”库，同样地，采用相同的操作将另外两个文件夹也添加到“图片”库当中。

注：在将文件夹包含到库时还可以点击【创建新库】，即在创建新库的同时将该文件夹包含其中。

此时我们切换至 “图片”库，如下图所示：除了可看到原来的图片文件夹，还有刚刚添加到库中的三个文件夹内的文本文件，这样就将处于不同位置的相同类型的文件分类汇总至一个地方。

上述效果还不明显，依次点击【排序】→【分组依据】→【文件夹路径】，效果如下图所示，这样“库”的强大之处便显现出来了。

除此之外，我们还可以新建自定义库，方法为：首先定位至 “库” 目录，然后在空白处右击，依次点击【新建】→【库】即可。

例如，我们创建一个名为“安装包”的库，创建好之后，点击【包括一个文件夹】按钮即可添加一个目录位置，当然，还可以将不同位置的软件下载目录都添加到此处。

当然，还可以右击该库将其固定至 “快速访问”，这样访问就更加方便了。

五、第三方工具增强文件资源管理器

1.预览文件的方法

首先来看预览文件的使用场景

(1) 我们需要快速找到自己所需的文件，若可以预览，则可以快速查看其缩略图或内容；

(2) 我们只是查看或复制文档的内容，并不需要编辑文档内容。

我们可以在文件资源管理器的预览窗格中预览文件，但预览窗格默认是关闭的，这里推荐使用 Alt+P 组合键打开预览窗格，操作方法：打开文件资源管理器后，按下该组合键即可打开预览窗格，再次按下即可关闭。记忆方法：预览的英文为Preview。下图中红框标记的区域即为预览窗格。

默认情况下，文件资源管理器可以预览的文件格式有（仅列举最常见的）：

  • txt 格式的文本文件，预览效果如下图所示；

  • jpg 和 png 格式的的图片；

  • MP4RMVBAVI3GP 等格式的视频（仅预览缩略图）；

像常见的如 pdf 文件以及 Office 格式（如 docx、xlsx、pptx 等）的文档则无法在预览窗格进行预览下面提供两种方案来解决这个问题。

方案1：安装 Microsoft Office + Sumatra PDF 

就目前而言，绝大多数的新电脑都会预装正版的 Microsoft Office，则文件资源管理器自然可以预览 Office 格式的文档。

预览 pdf 文件可以安装 Sumatra PDF 软件。这里需要注意的是：在安装软件时，需勾选上【让 Windows 显示 PDF 文件的预览】选项，具体如下图所示。

方案2：安装 Microsoft Office + PowerToys

安装微软开发的 PowerToys（已开源）后，除了可以预览 pdf 文件，还可以预览 Markdown(.md)、SVG(.svg)格式的文件。

预览 svg 格式的图片效果如下图：

方案3：安装 QuickLook 及其 OfficeViewer 插件

若办公软件使用的是 WPS Office，则可以安装 QuickLook，它也是开源免费的，下载地址：msi下载 或 应用商店下载 ，除此之外，还需额外安装该软件的插件，插件下载地址：Available Plugins · QL-Win/QuickLook Wiki · GitHub 。

插件的安装：

(1) 安装并运行 QuickLook ，

(2)下载 .qlplugin 格式的插件（这里下载的 OfficeViewer v4），用鼠标单击选中下载好的插件，按下空格键，在弹出的对话框（如下图），点击【Click here to install this plugin】按钮安装即可，最后重启 QuickLook 软件。

(3) 预览文件：打开 QuickLook 软件并使其驻留后台，然后选中文件后按下空格键即可预览文件，按下 Esc 键（或点击关闭按钮）即可取消并关闭预览窗口。

以上方法的对比：

方案1和方案2：软件安装好之后无需在后台驻留即可在文件资源管理中预览文件。

方案3：预览的文件格式更加丰富，可以满足不同职业人士的需求，但需要 QuickLook 在后台保持运行（默认开机自启）。

2.多标签页管理文件和多列浏览文件

这里推荐大家安装 Files 或 One Commander 。关于多标签页功能这里以 Files 软件为例，如下图，单击窗口上方的“+”按钮即可开启多标签页，方便在不同目录中管理文件。

通过多列浏览文件，我们可以看到文件所处的各个层级目录下所有文件，并且操作上也更为便捷，例如可以快速定位至当前目录任意层级的父级目录。

(1) Files 外观上简洁大方，如下图所示，在空白处右击并依次选择【布局模式】→【列视图】即可打开多列浏览功能。

(2) One Commander 功能上比较炫酷，外观上拥有浓浓的极客风格，推荐大家使用。多列浏览模式的效果如下图所示：

多标签页管理软件（窗口）

最后，再推荐两款软件：QTTabBar （免费）和 Groupy（付费），这两款软件可以让你像使用浏览器那样来使用 Windows 文件资源管理器及其他软件 —— 多标签页以及标签分组。具体大家可以自行安装尝试，这里放一个 Groupy 的多标签页演示效果图。

注：上一小节推荐的 Files 和 OneCommander 两款软件也可以开启多标签窗口，但仅用于管理文件，本节所介绍的软件还可进一步管理其他的软件（窗口）。

以上就是本文的全部内容，希望对各位IT之家家友有所帮助！若有不足或错误的地方，欢迎大家在评论中进行指正！

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关键词：Windows

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