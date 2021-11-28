Win10/Win11学院：玩转 Windows 文件资源管理器

注：本文测试的系统版本为 Win10 家庭版 21H2 及 Win11 专业版 21H2，阅读本文大约需要 14 分钟。

前言



在我们使用的 Windows 系统中，每天接触最多的软件大概就是文件资源管理器了，从其名字便不难看出，它是一个专门用来管理文件等资源的工具。而本文将带领大家了解一些关于它的使用方法和技巧，旨在提高使用体验和工作效率。话不多说，下面直入正题。

一、主界面删繁就简



随着 Windows 系统的快速迭代，文件资源管理器也在不断进化。首先，我们从直观上对比一下 Win10 和 Win11 的文件资源管理器的主界面。

如下图所示，上侧和下侧分别为 Win10 和 Win11 的文件资源管理器。直观上看，Win11 针对菜单栏做了不少精简，仅保留显示新建、剪切、复制、粘贴、重命名、分享、删除、排序以及查看 9 个常用选项，而对其他选项则作了隐藏，相比 Win10，变的简洁高效了许多。

▼ Win10 vs Win11 的文件资源管理器

Win11 针对右键菜单也做了类似的改进，如下图所示：微软将最常用的菜单项至于顶部一栏，而将不常用的菜单项做了隐藏，而在点击【显示更多选项】才显示所有菜单。当然，针对这一改变，褒贬不一，这里不再赘述。

▼ Win11 的文件资源管理器及文件的右键菜单

二、相关常用快捷键

在 附使用及记忆方法，Win11 常用快捷键一览 一文中提及：借助 Win + E 组合键可快速打开文件资源管理器，除此之外，本小节还要列举 12 个常用的快捷键。

按键说明：以系统的触摸键盘为例，红色框标记的按键即为 Backspace 键（或称回退键），其正下方按键即为 Enter 键（或称回车键）。

Ctrl + N：新建窗口，即打开一个新的文件夹窗口（路径与当前文件夹相同），简单地说就是克隆。记忆方法：新建的英文为 New。

Ctrl + Shift + N ：在当前目录下快速 新建一个文件夹 。

F2：重命名。鼠标也可以进行重命名，具体操作为：先单击选中文件，然后停顿一下，再次单击文件即可进行重命名。

Alt + Enter：快速打开文件或文件夹的属性对话框，方便查看文件或文件夹的属性信息。

Delete ：删除文件 至回收站 。

Shift + Delete：不经过回收站彻底删除文件（请谨慎使用）。

在多次切换磁盘或目录后，会留下一些访问历史记录，如下图所示：点击红色框标记的下拉按钮，即可看到访问的历史记录。

针对上述访问的历史记录，则下图中红框标记的三个方向键对应的快捷键，从左至右依次为：

Alt + ← 或 Backspace ：后退至 上一次 访问的目录。

Alt + → 或 Enter ：前进至 后一次 访问的目录。

Alt + ↑：返回上一级目录，即当前目录的父级目录。

而关于文件的选择（多选），常用的快捷键（或键鼠组合）如下：

Ctrl + A：按下该组合键即可全部选中所有文件或文件夹。另外，利用鼠标也可以完成全选。操作方式：按住鼠标不放，按对角线方向拖动鼠标（例如从右下方拖动至左上方），该操作适合于文件较少的场景。

Shift + 鼠标两次单击：具体操作为：按住 Shift 键不放，首先单击第一个文件，然后单击最后一个文件，即可快速选中多个连续的文件，又称连续选中。

Ctrl + 鼠标多次单击：具体操作为：按住 Ctrl 键不放，依次单击要选中的文件，即可快速选中多个不连续的文件，又称不连续选中。

三、修改设置项



1.显示/隐藏文件扩展名与隐藏的项目

在 Win10 和 Win11 系统中，【文件扩展名】与【隐藏的项目】两个选项都位于【查看】选项下，只是位置稍有不同。

▼ Win10 的文件资源管理器

▼ Win11 的文件资源管理器

2.修改默认打开位置

首先，点击【选项】菜单，该选项的位置，在两个系统中同样都位于【查看】选项下。

▼ Win10 的文件资源管理器

▼ Win11 的文件资源管理器

如下图，在打开【文件夹选项】对话框中，切换至【常规】选项卡，在下拉框中选择默认打开的位置即可。

3.修改隐私设置

如上图所示，隐私设置项位于【常规】选项卡下的【隐私】选项中，除此之外，还可以点击下方的【清除】按钮手动清除访问历史记录。

四、使用技巧

1.巧用项目复选框进行多选

首先需要打开【项目复选框】的开关，在两个系统中也都位于【查看】选项下。

▼ Win10 的文件资源管理器

▼ Win11 的文件资源管理器

操作演示如下：将鼠标悬浮至某个文件（文件夹）上方时会显现复选框，然后单击其复选框即可选中该文件，可利用该功能进行多选。另外，点击标题栏【名称】左侧的复选框即可全选，再次单击即可取消全选。

2.巧用超大图标布局查找图片

如下图所示：我们可以借助文件资源管理器的【超大图标】布局，尽可能地放大图片的缩略图，这样在查找图片时便无需一一打开查看。

3.巧用导航窗格快速切换磁盘或目录

如下图所示：左侧红色框标记的区域，即为文件资源管理器的导航窗格，借助导航窗格我们可以快速切换至要访问的磁盘或目录。

4.将常用目录固定至快速访问

我们可以把经常访问的目录或库（下文会讲到）固定至【快速访问】中，方便下次访问。操作方法：右击目录并点击【固定到快速访问】选项即可。

5.巧用“库”整理文件

首先需要打开（显示）文件资源管理器的“库”，如下图所示：在导航窗格的下方空白处右击，然后点击【显示库】菜单项即可。

如下图：新建 3 个文件夹：文档目录1、文档目录2 及文档目录3，每个文件夹内分别新建了一个文本文件，这里假设每个文件夹都位于不同磁盘分区。首先，右击文件夹并点击【显示更多选项】选项，在打开的菜单项中点击【包含到库中】，然后选择一个类别的“库”，例如这里选择的是“图片”库，同样地，采用相同的操作将另外两个文件夹也添加到“图片”库当中。

注：在将文件夹包含到库时还可以点击【创建新库】，即在创建新库的同时将该文件夹包含其中。

此时我们切换至 “图片”库，如下图所示：除了可看到原来的图片文件夹，还有刚刚添加到库中的三个文件夹内的文本文件，这样就将处于不同位置的相同类型的文件分类汇总至一个地方。

上述效果还不明显，依次点击【排序】→【分组依据】→【文件夹路径】，效果如下图所示，这样“库”的强大之处便显现出来了。

除此之外，我们还可以新建自定义库，方法为：首先定位至 “库” 目录，然后在空白处右击，依次点击【新建】→【库】即可。

例如，我们创建一个名为“安装包”的库，创建好之后，点击【包括一个文件夹】按钮即可添加一个目录位置，当然，还可以将不同位置的软件下载目录都添加到此处。

当然，还可以右击该库将其固定至 “快速访问”，这样访问就更加方便了。

五、第三方工具增强文件资源管理器

1.预览文件的方法

首先来看预览文件的使用场景：

(1) 我们需要快速找到自己所需的文件，若可以预览，则可以快速查看其缩略图或内容；

(2) 我们只是查看或复制文档的内容，并不需要编辑文档内容。

我们可以在文件资源管理器的预览窗格中预览文件，但预览窗格默认是关闭的，这里推荐使用 Alt+P 组合键打开预览窗格，操作方法：打开文件资源管理器后，按下该组合键即可打开预览窗格，再次按下即可关闭。记忆方法：预览的英文为Preview。下图中红框标记的区域即为预览窗格。

默认情况下，文件资源管理器可以预览的文件格式有（仅列举最常见的）：

txt 格式的文本文件，预览效果如下图所示；

jpg 和 png 格式的的图片；

MP4、RMVB、AVI、3GP 等格式的视频（仅预览缩略图）；

像常见的如 pdf 文件以及 Office 格式（如 docx、xlsx、pptx 等）的文档则无法在预览窗格进行预览。下面提供两种方案来解决这个问题。

方案1：安装 Microsoft Office + Sumatra PDF

就目前而言，绝大多数的新电脑都会预装正版的 Microsoft Office，则文件资源管理器自然可以预览 Office 格式的文档。

预览 pdf 文件可以安装 Sumatra PDF 软件。这里需要注意的是：在安装软件时，需勾选上【让 Windows 显示 PDF 文件的预览】选项，具体如下图所示。

方案2：安装 Microsoft Office + PowerToys

安装微软开发的 PowerToys（已开源）后，除了可以预览 pdf 文件，还可以预览 Markdown(.md)、SVG(.svg)格式的文件。

预览 svg 格式的图片效果如下图：

方案3：安装 QuickLook 及其 OfficeViewer 插件

若办公软件使用的是 WPS Office，则可以安装 QuickLook，它也是开源免费的，下载地址：msi下载 或 应用商店下载 ，除此之外，还需额外安装该软件的插件，插件下载地址：Available Plugins · QL-Win/QuickLook Wiki · GitHub 。

插件的安装：

(1) 安装并运行 QuickLook ，

(2)下载 .qlplugin 格式的插件（这里下载的 OfficeViewer v4），用鼠标单击选中下载好的插件，按下空格键，在弹出的对话框（如下图），点击【Click here to install this plugin】按钮安装即可，最后重启 QuickLook 软件。

(3) 预览文件：打开 QuickLook 软件并使其驻留后台，然后选中文件后按下空格键即可预览文件，按下 Esc 键（或点击关闭按钮）即可取消并关闭预览窗口。

以上方法的对比：

方案1和方案2：软件安装好之后无需在后台驻留即可在文件资源管理中预览文件。

方案3：预览的文件格式更加丰富，可以满足不同职业人士的需求，但需要 QuickLook 在后台保持运行（默认开机自启）。

2.多标签页管理文件和多列浏览文件

这里推荐大家安装 Files 或 One Commander 。关于多标签页功能这里以 Files 软件为例，如下图，单击窗口上方的“+”按钮即可开启多标签页，方便在不同目录中管理文件。

通过多列浏览文件，我们可以看到文件所处的各个层级目录下所有文件，并且操作上也更为便捷，例如可以快速定位至当前目录任意层级的父级目录。

(1) Files 外观上简洁大方，如下图所示，在空白处右击并依次选择【布局模式】→【列视图】即可打开多列浏览功能。

(2) One Commander 功能上比较炫酷，外观上拥有浓浓的极客风格，推荐大家使用。多列浏览模式的效果如下图所示：

多标签页管理软件（窗口）

最后，再推荐两款软件：QTTabBar （免费）和 Groupy（付费），这两款软件可以让你像使用浏览器那样来使用 Windows 文件资源管理器及其他软件 —— 多标签页以及标签分组。具体大家可以自行安装尝试，这里放一个 Groupy 的多标签页演示效果图。

注：上一小节推荐的 Files 和 OneCommander 两款软件也可以开启多标签窗口，但仅用于管理文件，本节所介绍的软件还可进一步管理其他的软件（窗口）。

以上就是本文的全部内容，希望对各位IT之家家友有所帮助！若有不足或错误的地方，欢迎大家在评论中进行指正！