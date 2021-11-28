“中国芯”数字货币钱包来了：支持指纹识别，可显示健康码

IT之家 11 月 28 日消息，据中青报报道，由我国自主研发的数字货币钱包已通过相关测试。

报道称，这款数字货币钱包来自珠海金邦达有限公司，该产品通过指纹识别解锁，支持数字货币收付款、余额查询、交易信息显示等功能。该卡还支持加载健康码功能，目的是为方便疫情防控下老年人的正常出行。

同时，金邦达在数字货币领域率先采用国产芯片与自主可控安全芯片操作系统配合使用，真正做到“一人一卡”，防止误刷盗刷。与软件钱包相比，该产品在离线条件下也可实现随时随地的便捷支付，可缓解老年人在数字化时代面临的不会用、不敢用电子产品的困境，以及短期来华的外国人不习惯使用手机 App 钱包的问题。未来，用户可像申办普通银行卡一样开通数字货币钱包。

IT之家了解到，数字人民币覆盖的用户主体、开立的个人钱包的数量不断上升。截至今年 10 月 22 日，已经开立数字人民币个人钱包 1.4 亿个。另一方面，数字人民币试点场景类型更加丰富，目前，数字人民币试点场景已超过 350 万个。中国人民银行数字货币研究所所长穆长春最近表示，虽然目前的试点项目已经运行得相当顺利，但受理环境的建设仍在进行中，需要为所有商户改造和升级受理系统。他也说，需要通过多样化、智能化和定制化的钱包选择，以及广泛的使用案例来改善用户体验。