北大正式成立智能学院，AI 视觉大牛朱松纯任院长

AI 大牛朱松纯回国后的动向备受关注，最近又有一则新消息：

据消息人士透露，朱松纯将担任新成立的北京大学智能学院院长一职。

朱松纯 3 次获得计算机视觉领域的最高奖项马尔奖，可以说是 CV 领域的泰斗级人物。

去年 9 月，他回国任教的消息引发了业界关注，北大、清华两所顶尖高校都聘请他做讲席教授。

随后，朱松纯出任北京大学人工智能研究院院长，并领衔北大、清华联手开设的通用人工智能实验班。

这一次北京大学新成立的智能学院，就将由他领导的人工智能研究院加上王选计算机研究所，在原北大信科学院的智能科学系基础上共建而来。

北大 AI 不断加码

北京大学智能科学系早在 2002 年便已创立，是中国第一个智能科学系。

智能科学系 2004 年开始招收本科生，08 年增设专业硕士和博士点，在国内人工智能领域最早形成了本、硕、博完整培养体系。

在此基础上，北京大学于 2017 年成立图灵班，每年从几千名大一新生中遴选出 60 名尖子生，其中 30 人专攻智能科学与技术方向。

▲ 图灵奖得主约翰霍普克罗夫特主持开设北大图灵班

2019 年，北京大学原「计算机科学技术研究所」更名为「王选计算机研究所」，以媒体大数据和知识智能服务为重点建设领域，研究文本、音频、视频等跨媒体内容的语义理解和再次生成。

同样在 2019 年，北京大学成立人工智能研究院，研究方向包括人工智能数理基础和认知科学基础、智能感知、机器学习、类脑计算、人工智能治理以及智能医疗、智能社会等。

2020 年人工智能研究院先后聘请前微软执行副总裁沈向洋担任学术委员会主任，前 UCLA 教授朱松纯任院长。

到了现在，根据最新 CS Rankings 排名显示，北京大学在人工智能细分领域已是全球排名第一。

▲ CS Rankings 人工智能学科排名前 10

这次新成立智能学院，对多方面科研和教学资源进行整合，又能取得什么样的成就？我们拭目以待。

原信科院 4 个系都扩建成学院

如果把目光拉远，人工智能学科建设其实是北京大学新工科战略的开端。

从 2019 年开始，北大先后成立人工智能研究院、能源研究院，以及未来技术学院、材料科学与工程学院。

今年的第一个大动作是 7 月成立的集成电路学院。

此次与智能学院同一批成立的还有电子学院和计算机学院，其中计算机学院成立仪式已于 10 月 27 日正式举办。

至此，原北京大学信息科学与技术学院下属 4 个系都分别成立学院。

据北大介绍，此次一系列机构改革坚持”以科学促工程”，要为国家解决一系列“卡脖子”问题提供更有利的条件，做出更多贡献。

最后来八卦一下，扩建这么多学院，校园场地还够用吗？

在近日举办的北大新工科国际论坛上，我们注意到北京大学与昌平区签订了战略合作协议。

计算机科学技术系在成立学院前也首批入驻了今年新启用的北京大学昌平新校区。

再回顾一下，北大昌平新校区在 2018 年开建之时就有“以人工智能为特色，以面向未来的应用型学科和新型工科为主要发展方向”的说法。

如此看来，智能学院的新家或许也会选在这里了。