钟南山/张文宏谈新冠“奥密克戎”毒株：对中国目前还不会产生大的影响

IT之家 11 月 28 日消息，11 月 24 日，一种全新的新冠病毒变种 B.1.1.529 被发现，在 2 天时间内被 WHO 命名为“Omicron”奥密克戎。统计数据显示，这种病毒似乎已经在非洲大陆流行，目前英国、以色列、德国、埃及、澳大利亚等国均已检测到新型毒株的感染者。

据澎湃新闻报道，11 月 28 日中国罕见病联盟呼吸病学分会第一届全国会议在广州举行，中国工程院院士钟南山出席会议并讲话。钟南山表示，“这个变异株很新，虽然分子基因检测发现，它在受体结合部位有比较多的变化，但是它有多大的危害性、传播会有多快、会不会使疾病更加严重，以及是否需要针对它进行疫苗研发，还要根据情况来判断。现在下结论为时太早。”

钟南山还指出，Omicron 变异株的危害性还需要一段时间的判断，需要随时注意，但是现在还不会采取比较大的行动。此外，需要对南非有关地方来到人员进行防控。

▲ 全球首张奥密克戎毒株示意图，来自意大利研究者

上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏今日在微博发表文章。他表示，奥密克戎变种被发现是近期的突发性事件，毫无疑问是病毒进化的产物。由于突变点数量远超已经发现的所有变种，预计应该是在宿主体内经历了较长时间的进化后形成。尽管这种病毒在南非流行，但是该国完成全程疫苗接种的人口比例仅仅 24%，不足以构建疫苗和自然感染的免疫屏障，没有免疫屏障就谈不上免疫突破。因此，现在不能说这种病毒导致全球抗疫努力前功尽弃。

张文宏认为，Omicron 毒株对中国目前还不会产生大的影响。判断该变种是否会对目前的初步建立的脆弱的人群免疫构成威胁，需要两周左右的观察时间，这些工作复旦的团队和中国多个兄弟科研团队都在同步进行。中国目前处于动态清零策略所赢得的战略机遇期内，正在加速构建下阶段应对常态化抗疫所需要的科学支撑，包括形成足以支撑世界开放的有效疫苗与药物储备，以及公共卫生及医疗资源储备。他表示，“基于科学与团结，我们可以应对德尔塔，也能应对奥密克戎。”

IT之家了解到，目前以色列 27 日宣布将关闭边境，禁止所有外国旅客入境，成为全球首个因“奥密克戎”毒株而封锁国境的国家。多国也已禁止南非及周边国家的航班入境。

除此之外，中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友表示，数学模型显示，奥密克戎的传染性比德尔塔还强，但不管怎么变异，戴口罩、保持社交距离等公共卫生措施对所有变异毒株都是有效的。