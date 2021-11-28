康希诺生物：已开始针对“奥密克戎”变异株的疫苗研发

IT之家 11 月 28 日消息，据环球时报消息，康希诺生物股份公司今日表示，对“奥密克戎”变异株高度关注，目前正在收集和分析变异株相关的信息。

此外，康希诺生物已经开始针对新突变株的疫苗研发，相关人士表示，“鉴于康希诺生物腺病毒载体技术平台和 mRNA 技术平台的优势，一旦发现现有疫苗保护性下降，康希诺有信心在最短时间拿出针对突变株的新疫苗。”

IT之家此前报道，世卫组织 WHO 于 11 月 26 日决定，将这种新型毒株命名为“Omicron”。这种病毒刺突蛋白变异数量达到 32 处，在南非首次发现，最早出现可能在 10 月底。目前，法国、德国、英国、以色列、澳大利亚、比利时、埃及、中国香港以及非洲多国，均已出现这种病毒。

英国专家表示，这种病毒的多处突变位点，有可能使现有的疫苗/抗体失效。不过具体的病毒特性以及传染性，还需要等待进一步的实验数据，预计在 2 周内即可完成。

最新消息显示，荷兰从南非入境的 61 名新冠阳性病例中，有 13 例确诊感染 Omicron 毒株。

今日张文宏在微博发文，表示 Omicron 毒株对中国目前还不会产生大的影响，他的团队以及中国多个兄弟科研团队已经在对这种变种进行密切关注和研究。世卫组织建议，各国应加强对新增新冠感染者的监测和病毒测序工作，向 WHO 报告有关各种新冠病毒变种的病例、集群。

中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友建议，大家应继续保持戴口罩、保持社交距离的习惯，这对任何新冠变种病毒都是有效的。