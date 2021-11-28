苹果 AirPower 精神续作：消息称其仍热衷于开发多设备充电器，未来所有设备都可以“相互充电”

IT之家 11 月 28 日消息，马克・古尔曼最新报告称，尽管苹果几年前 AirPower 项目失败，但该公司仍在计划开发一种多设备充电器，希望以此超越现代所有的感应式无线充电技术。

IT之家了解到，苹果此前系统通过一个充电板（AirPower），以此实现 AirPods、Apple Watch 和 iPhone 同时充电。虽然最终失败了，但目前看来苹果仍然热衷于这个概念。

据马克・古尔曼为彭博社 (Bloomberg) 撰写的最新一期“Power On”通讯时报，苹果仍在研究短距离和长距离无线充电解决方案，希望做出一种能够同时为多个产品充电的充电器。

值得一提的是，虽然 MagSafe Duo 在技术上符合这个想法，但它实际上是将 iPhone 和 Apple Watch 两种不同类型的充电器强行缝合到了一起，但苹果更希望通过一整套系统完成充电生态大一统。

与 Qi 或 Magsafe 那样的充电方式不同，苹果希望在不需要硬件靠近充电器的情况下进行充电，可以在短距离和长距离下工作。

此外，古尔曼表示，他相信苹果“描绘了一个未来”，苹果的所有主要设备都可以互相充电。例如，iPhone 将来可以为 AirPods 或 Apple Watch 充电：

我确实认为 Apple 仍在开发某种多设备充电器，并打算最终发布。它计划在 2017 年首先推出该设备是有原因的。我也相信 Apple 正在开发短距离和长距离无线充电设备，并且它想象未来 Apple 的所有主要设备都可以相互充电。想象一下 iPad 为 iPhone 充电，然后 iPhone 为 AirPods 或 Apple Watch 充电。

所谓的反向无线充电多年来一直是 iPhone 的传闻，但最终没有实现。从理论上讲，这将允许人们将 AirPods 或 Apple Watch 放在 iPhone 的背面，以便随时随地为它们充电。

早在 6 月，彭博社就做过类似的报道，声称该产品有复苏和反向充电能力。那时，苹果还获得了一项“带有设备移动检测的无线电力系统”的专利，被取消的 AirPower 尚未完成的原型也在视频中展示。