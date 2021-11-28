人人影视侵权案终落定，一文盘点那些年被整改的视频站：A、B站也曾有大量搬运资源

近日，人人影视字幕组侵权案的宣判，让很多网友唏嘘不已。被告人梁永平获刑三年六个月，而“人人字幕组分享”也表示，人人影视不可能再恢复或重启。

尽管“人人影视”这个招牌，已经被拆解得剪不断理还乱，但不可否认的是，很多朋友都曾经是人人影视的用户。大家亲眼目睹了多个盗版网站的土崩瓦解，也亲历了正版大潮的来临，不得不让人感慨时代的变迁。

▲ 人人影视错综复杂的分家

在互联网的田园时代，盗版资源对于各个视频网站，可称得上是雨露均沾。但近年来，法律法规的完善、版权意识的兴起以及资本的纷纷入驻，让盗版内容在中文互联网的生存空间愈发狭小。曾经风靡一时的盗版视频站，你还记得多少？今天，就让我们一起来回忆一下吧。

BTChina（BT 中国联盟）

提起盗版视频网站，BTChina 是绕不过去的名字。作为曾经最大的 BT 资源站，BTChina 在 21 世纪的第一个十年，名头可谓是江湖上无人不知无人不晓，它甚至可以看作是 BT 下载在国内流行起来的一大原因。

▲ BTChina 是曾经国内最火的 BT 资源下载站

BTChina 并不直接提供视频资源的存储，但它整理了海量的 BT 种子。同时，它又为 BT 下载提供了 Tracker 服务，这使得在 BTChina 中获取的 BT 资源下载速度通常都比较理想。而除了电影、电视剧、综艺各类影视作品外，BTChina 还提供了丰富的盗版软件和书籍漫画等资源，将其称之为 BT 资源宝库，并不为过。

BTChina 这一桌资源盛宴，到了 2009 年终于散席。在 2009 年 12 月，BTChina 被关停，其原因是“没有获得视听节目许可证”。对此，广电相关负责人表示，犯事违规从事互联网视听节目服务的网站，不论是 BT 类的下载网站，还是已取得许可证的网站的节目，只要出现侵权盗版或传播违规节目等问题，都将被依法查处，严重的要吊销许可证。

▲ 当年关于 BTChina 被整改的报道

在 BTChina 被关停的同时以及此后一段时间，其他风靡一时的 BT 视频站也遭遇了类似命运，例如老网民曾了如指掌的伊甸园、悠悠鸟、BT 之家、思路网、猪猪乐园等等。这些盗版视频站内容丰富度或许不如 BTChina，但在专门领域例如剧集、电影等等有专攻，因此也获得了大量人气。但随着整改的进行，这些资源站灰飞烟灭，网民也开始意识到视频资源并不是可以随意索取的免费蛋糕。

▲ 其他盗版视频站如悠悠鸟，也遭遇了类似的整改

VeryCD

如果说同时代有什么资源站能和 BTChina 抗衡，VeryCD 恐怕当仁不让。BTChina 带火了 BT 下载，而 VeryCD 也将另一种主流 P2P 下载方式 eMule 带入了国内，并促使起成为潮流。

▲ VeryCD 曾聚集了大量的 eD2k 资源

VeryCD 本身也并不提供资源的存储，但却整理了大量 eD2k 链接，并且分门别类、图文并茂，且带有资源评分和讨论区，使用体验相当好。VeryCD 对资源发布者的激励胜于 BTChina，在 VeryCD 通过发布资源可以升级金银铜光盘，获取更高的资源访问权限，这吸引了大量网友到站点上发布资源。但要说到 VeryCD 最大的影响，那还是得数“电驴”。

要下载 VeryCD 上的 eD2k 链接，需要使用 eMule 软件，这是源自国外开源社区的 P2P 资源分享工具。而在国内，VeryCD 亲自上场，将开源的 eMule 改造成为了自家的一个 Mod——VeryCD 电驴，并在其中整合了 VeryCD 资源的搜索功能，让电驴在国内风行一时，其名声远远盖过了原版 eMule，成为了 eD2k 下载的代名词，乃至成为了国人口中的“官方电驴”。

▲ VeryCD 将“电驴”概念引入国内，让其广为流行

然而，就在 BTChina 被整顿的前后，VeryCD 也迎来了类似的命运。VeryCD 曾经数次被关闭，后又恢复，之所以没如同 BTChina 那样完全消失在历史的舞台，其代价是放弃盗版资源链接的发布、分享功能，转型成为了影视信息门户和讨论社区。自此以后，VeryCD 人气一落千丈，新网民甚至从未听过这个一时风光无二的资源站。

不过，VeryCD 并不是完全失败的。一方面，它推动了 eD2k 在国内的流行，尽管到后期电驴 Mod（EasyMule）的功能已经被精简得惨不忍睹，VeryCD 推广电驴的动机也基于商业利益，但其发挥的作用还是需要客观看待的；另一方面，VeryCD 的主创团队做出了另一个令网友赞不绝口的产品“TapTap”，TapTap 目前已经是国内极具影响力的手游社区，同时还是极具影响力的渠道商，这波称得上是口碑利润都赢麻了。

Jsharer

无论是 BTChina 还是 VeryCD，都曾经在大众网民中广为流行，接下来就说一个不那么热门，但却在小圈子中令人念念不忘的名字 ——Jsharer。

Jsharer 是一个专门服务于 ACG 资源的网盘。十几年前的 ACG 文化，可比不上现在的“二次元”那么流行，将其称之为小圈子，并不为过。在一段时间内，ACG 资源并没有以正版的姿态引入国内，而网络上流行的资源，往往又杂乱无序。在这个大背景下，专注于整理、发布高质量 ACG 资源的 Jsharer 网盘，就受到了圈内爱好者的欢迎。

▲ 曾经 ACG 资源的宝库 Jsharer，这是 Tora 时代的截图

Jsharer 直接提供了 ACG 资源的存储和下载服务，人们可以通过下载工具以及 FTP 软件，来使用 Jsharer。而 Jsharer 本身的机制也鼓励用户往服务器上传大量资源，例如 Jsharer 号称可以永久存储，使用“熔火核心”机制，旧文件不计入存储空间，新上传的文件才会占据空间。在种种机制下，Jsharer 有了独特的竞争力，例如 ACG 资源非常全且高质量，很多极其冷门的资源都可以在其中以非常规范的姿态被找到，且没有断种无源之忧，下载还不需要倒计时和各种验证。在 ACG 爱好者圈子里，Jsharer 一时声名鹊起。

然而，Jsharer 的命运也在正版大潮的冲击下，变得支离破碎。仅仅发布 BT 种子和 eD2k 链接的资源站都饱受铁拳，更勿论直接存储资源的 Jsharer 了。为了存活，Jsharer 曾经多次更改域名，例如 Tora、0rz、ra.gg 等等，然而最后，Jsharer 还是迎来了彻底的冻结。在 2012 年后，Jsharer“完全的封印在静止时空里”。

▲ 完全“被封印”的 Jsharer

从此，江湖上再也不见 Jsharer 的身影，Jsharer 的传说也被时间慢慢冲淡。Jsharer 的团队随后也发力其他业务，例如 030 萌购，一度也是很多 ACG 爱好者常用的代购平台。无论如何，说起最懂 ACG 的资源站，Jsharer 应有一席之地。

极影

来说一个和 ACG 相关、但相对热门得多在视频资源站“极影”吧。极影本身是一个著名的动漫论坛，内部设有动漫字幕组、资源组等。而极影不仅仅在站点当中发布自家搬运、翻译的资源，还接受其他字幕组或者资源组的投递，经过长年运作，极影成为了众多 ACG 爱好者熟知的资源集散地，提供各类 ACG 资源的 BT 下载。



▲ 动漫迷曾经非常熟悉的极影

由于是动漫论坛发家，因此极影在 ACG 资源方面无疑是非常懂行的。在极影资源站上，可以找到来自各个字幕组的“熟肉”，还可以找到较为原始的 RAW/ISO“生肉”，网站甚至还提供了节目单来方便人们索引。和同类型的 POPGO、DMHY 等站点相比，极影在国内的连接最为顺畅、图文最丰茂，因此也受到了更多用户的欢迎。

和其他资源站一样，极影也遭遇了严打。在 2014 年，由于版权问题，极影关停，此后就只剩下了字幕组，再也不提供盗版资源的搜索下载。



▲ 极影等动漫资源站纷纷和国内用户告别

极影的倒下，意味着动漫领域也进入了正版时代。在相近时期，其他动漫资源站也纷纷和国内用户告别，例如 POPGO 也关站了，DMHY 则屏蔽了国内的 IP。在往后的日子里，哔哩哔哩为代表的视频站大规模引入正版动画资源，“二次元”人群急速扩大，越来越多的动漫迷习惯在线看视频，很多新人更是完全没有了找盗版动漫的技巧，极影为代表的盗版动漫资源站就此成为了新时代的非主流。

ACFun 和哔哩哔哩

说起盗版动漫视频站，怎能不提这两个对国内动漫生态影响巨大的视频站呢？尽管 ACFun 和哔哩哔哩都已经成功洗白转型，但在当年，这俩可是不折不扣的盗版动画资源库，发家史的行间字里都满溢着“盗版”二字。

ACFun 原是模仿日本 NicoNico 网站的视频弹幕机制而来的，打出“天下漫友是一家”的口号，在搬运 Nico 视频的同时，还搬运大量盗版动画作品，的确引来了为数不少的 ACG 爱好者 —— 包括哔哩哔哩的创始人徐逸，也是 ACFun 的元老级用户。徐逸不满足于 ACFun 的体验，创办了后改名为哔哩哔哩的 MikuFans 网站，延续 ACFun 内容模式的同时，将版面做得更好、更华丽，并采取了更高质量的社区管理策略，体验在数年间逐渐抛离 ACFun，哔哩哔哩也成为了国内“二次元”领域内影响力最大的网站。



▲ 曾经的 ACFun，二创视频和番剧搬运琳琅满目，这些视频基本都没有版权

ACFun 和哔哩哔哩之所以值得浓墨重彩地提起，是因为它们改变了国内动漫爱好者观赏动画的习惯。“搬运工”会将 NicoNico 上的热门视频，或者热门的动画、电影、电视剧等，搬运到 A、B站，让它们成为了国内盗版视频最丰富的网站之一，特别对于宅文化群体，A、B站上的同人创作、动画等在线视频资源无疑极具吸引力。很大程度上，A、B站（特别是B站）的流行，改变了国内宅圈看动画的习惯，盗版动漫下载站明显被 A、B站这样的盗版动漫视频分流，B站成千上万人一起围观《缘之空》的情景，依然历历在目。



▲ 哔哩哔哩大量有序的番剧搬运，改变了国内“二次元”人群看动画的习惯

在 A、B站早年，存在这样一个高频词 ——“战渣浪”。什么意思呢？早年 A、B站的视频并不存储于自己的服务器，Up 主需要先将视频上传到新浪视频之类的外站，再将其链接过来。要如何通过新浪视频的审核，乃至要如何新浪上传高质量的视频不至于被二压或者出错，被称之为“战渣浪”。在这个阶段，Up 主需要精研视频压缩技术，采用“后黑”等奇技淫巧来拉低视频的平均码率，客观上也加深了 ACG 圈子对于视频压缩技术的认知。

正版浪潮下，A、B站也遭受了巨大冲击。哔哩哔哩很早就意识到了问题，在 2011 年开始引入正版，《Fate/Zero》等成为了B站动画正版化的马前卒，其正版化带来的巨大人气超乎了B站乃至版权方的预期，正版化的工作继续加速。到了 2017 年，在整改的要求下，A、B 网不约而同下架了大量盗版影视内容，A站的影视区一度消失，而B站的各类 Up 主自行上传的视频也灭绝大半。



这是 2017 年整顿版权视频时，哔哩哔哩上令人叹为观止的视频失效现场

到如今，A、B站已经从盗版视频站洗白成为了正版聚集地，尽管版权问题仍未完全消失，但这两个站点也已经远谈不上是盗版站的典型了。

总结

现在已经不是那个互联网资源野蛮生长的年代，盗版视频站的生存空间已经变得越来越小，人人影视案只会是正版大潮中的一个小浪花，远远不是终点。盗版视频站想要继续存活，要么如 VeryCD 那样转型其他业务，要么如 A、B站那样引入正版，才能在主流视野中有其一席之地。

正版的确更好地保障了创作者的利益，版权保护是天然的正义事业。不过，由于某些原因，例如平台的垄断问题、内容的审核问题等，盗版资源始终会有在灰色地带存活的理由。希望在正版的浪潮下，版权保护相关的法律法规能够更加完善、合理，给大众带来更多优质的正版内容吧。