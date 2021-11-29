Win11 必备小技巧：教你如何在 Win11 创建本地账户

微软在 Win11 中，大力推广微软在线账户，在默认情况下大家得通过微软账号来登录到 Win11。但很多情况下，本地账户会更加适合使用，例如在公用电脑上，又例如在微软服务器不畅通的环境下，或者你就是不想使用微软在线服务这类情况等等。但要如何在 Win11 中切换到本地账户？这就来分享几种方法。

用 CMD 添加本地账户

这可能是最简单的一种方法。在 Win11 中，搜索 CMD，然后使用管理员权限打开命令提示符。

接着，在 CMD 中输入以下命令：

net user username password /add

注意，其中“username”是你的账户名，“password”是账户的密码，这两项可以自定义。按下回车键，一个本地账户就创建完毕了。

▲ 如图，用户名是“test”，密码是“123”

在设置中，我们可以查看到这个本地账户，对其进行管理。

用设置面板添加本地账户

这个方法步骤没有那么简单，不过可能会更加直白，适合不喜欢用命令行的用户。

我们打开 Win11 的设置面板。即可找到账户的相关选项。在家庭和其他用户一栏中，点进去后可以发现添加其他用户的选项，点击即可。

接着，Win11 会弹窗询问该用户使用怎样的方法来登录到系统，这里选择不知道该用户的登录信息。接着，即可看到不使用微软账户添加用户的选项，到这里我们就可以添加一个本地账户了。

完成用户名和密码以及密保问题设置后，回到设置面板，即可发现这个本地账户。

用用户账户管理页面添加本地账户

在 Win11 中，通过搜索找出“运行”，然后运行以下命令：

netplwiz

接着，即可看到用户账户的管理页面。在这里，我们可以看到当前系统中的用户账户，当然也可以自行添加账户。点击下方的“添加”，就会进入到添加新用户的流程。

在弹出的窗口当中（必须吐槽一下这个窗口还是 Win10 风格），可以在下方选择不使用微软账户登录，接着按部就班填写用户名和密码等信息，就完成了。

要如何让本地账户拥有管理员权限？要如何删除本地账户？

添加了本地账户后，可能该账户还是被分配在“user”组，能做的事情有限。同时，如果我们不想要某个账户了，也得将它删掉，要怎么做？

其实这两个功能是放在一起的。在设置面板中，我们进入到账户的相关设置，在家庭和其他用户的页面中，就可以看到本地账户的列表了。

点击某个本地账户，即可看到改变权限以及删除数据的选项，操作即可。

总结

总的来说，本地账户在实际使用场景中，仍有相当多的用途，微软推行网络账户登录 Win11 系统，似乎是有点操之过急了。如果你需要使用本地账户登录 Win11，不妨尝试一下上文的方法，有其他别的方法也欢迎在评论区和大家分享。