贵阳市招“重量级”科技人才，最高奖补 1 亿元

IT之家 11 月 29 日消息，贵阳市人民政府网站近日信息显示，为了给“强省会”提供强有力的智力支持，贵阳大力实施人才兴市战略。日前，针对“重量级”科技人才，贵阳专门出台政策，最高可给予 1 亿元的奖补。

按照规定，重点支持的奖补对象必须是既懂科技又懂市场的领军型人才，能够带团队、带技术、带项目到贵阳贵安创业，特别是聚焦贵阳贵安产业发展战略布局和产业技术创新需求，能围绕战略性、前瞻性、基础性、原创性科研领域进行攻关，拥有处于国际领先或国内一流水平的核心技术，创新成果产业化市场前景较好，对贵阳贵安实施创新驱动战略和经济高质量发展能起到引领支撑作用。

IT之家了解到，凡是符合条件的人才和团队，贵阳将按项目研发投入预算总额 10%—30% 予以最高 1 亿元的生活、科研奖补。其中，技术成果产业化类项目按研发投入预算总额 10% 奖补，科学研究类项目按研发投入预算总额 20% 奖补，引进的人才和团队在本地开展科学研究取得原创性技术成果并进行产业化转化的，按研发投入预算总额 30% 奖补。

目前，贵阳综保区、贵阳高新区等创新开放平台以及南明区、白云区、修文县等地纷纷通过培训和宣讲等方式，全力推进贵阳贵安人才新政的知晓率和兑现率。自“强省会”动员令发出后，贵阳高规格成立“强省会”创新人才指挥部，压实“一把手”抓“第一资源”责任，并以“海纳百川聚群贤”的眼界、胸怀和魄力，持续优化人才发展环境，奋力推进“人才大汇聚”，推动人才发展与经济社会发展同频共振。按照规划，到 2025 年，贵阳人才总量达到 160 万人以上，研发人员突破 20 万人，将以创新人才集聚推动“强省会”目标实现。