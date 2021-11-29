音频芯片厂商炬芯科技今日正式登陆科创板，上市大涨超 95%

11 月 29 日，炬芯科技在上海证券交易所科创板上市，公司证券代码为 688049，发行价格 42.98 元/股。今日开盘后，炬芯科技一度大涨超 103%，随后稍有回落，截止发稿时，公司股价报 88.2 元，涨幅 95.91%，总市值达 103 亿元。

招股书显示，炬芯科技是中国领先的低功耗系统级芯片设计厂商，主营业务为中高端智能音频 SoC 芯片的研发、设计及销售，专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等智慧物联网领域提供专业集成芯片。

炬芯科技的主要产品为蓝牙音频 SoC 芯片系列、便携式音视频 SoC 芯片系列、智能语音交互 SoC 芯片系列等，广泛应用于蓝牙音箱、蓝牙耳机、蓝牙语音遥控器、蓝牙收发一体器、智能教育、智能办公、智能家居等领域。

炬芯科技的智能音频 SoC 芯片产品占据我国市场重要地位，已成为和音频相关的低功耗无线物联网领域的主流供应商，并已逐步实现相关芯片领域的国产替代，产品已进入的主要终端品牌包括华为、哈曼、SONY、安克创新、罗技、OPPO、小米、传音、飞利浦、漫步者、联想、纽曼、魅族等，并在阿里巴巴、网易和酷我等互联网公司的音频产品中得到应用。

2017 年至 2020 年，炬芯科技营业收入分别为 30,685.15 万元、34,609.48 万元、36,120.75 万元和 41,041.67 万元，收入规模呈逐年增长趋势，2018 年和 2019 年分别同比增幅为 12.79% 和 4.37%。归属于母公司股东的净利润分别为-4,468.52 万元、4,314.91 万元、5,035.67 万元和 3621.85 万元。

炬芯科技表示，在便携式音视频 SoC 芯片系列销售保持相对稳定的基础上，公司凭借关键核心技术研发以及对市场的深度理解、前瞻性判断，陆续推出多款蓝牙音频 SoC 芯片及智能语音交互 SoC 芯片等产品并获得市场认可，并得益于下游终端应用市场持续增长，使得公司销售规模持续增长。

截至本招股说明书签署日，炬芯科技在全球拥有专利共 259 项；其中在中国大陆获得 229 项，包括发明 198 项，实用新型 13 项，外观设计 18 项。公司在全球共拥有已注册商标 56 项，其中拥有中国大陆的注册商标 28 项；拥有软件著作权登记 61 项，以及集成电路布图设计登记 55 件。

炬芯科技表示，公司积累了深厚的技术储备和丰富的研发经验，是高新技术企业、国家知识产权示范企业、国家知识产权优势企业、中国半导体行业协会集成电路设计分会常务理事单位，已构建丰富的核心技术及知识产权体系，建立了体系完善的知识产权壁垒。

此外，本次募集资金投资项目主要是智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目、面向穿戴和 IoT 领域的超低功耗 MCU 研发及产业化项目、研发中心建设项目和发展与科技储备资金。

炬芯科技表示，公司募集资金投资项目基于公司现有业务和核心技术进行设计，募集资金投资项目既考虑了公司现有产品系列的升级，亦兼顾到新产品的开发，募集资金投资项目的顺利实施有利于公司技术创新和产品迭代，进而提高市场占有率并提升公司的核心竞争力。