法拉第未来：纳斯达克警示函仅与公司推迟提交 Q3 财报相关，有信心在短期内恢复到常规状态

IT之家 11 月 29 日消息，今日，Faraday Future（法拉第未来）发布澄清说明称，纳斯达克警示函仅仅与 FF 公司推迟提交 Q3 财报相关，这是一个正常的程序。一旦 FF 在该计划规定的时间内向纳斯达克及时提交合规计划，FF 将恢复到纳斯达克规则下的常规状态。现在，FF 正与纳斯达克保持紧密联系，有信心在短期内重新恢复到常规状态。只要公司及时恢复正常的 SEC 文件按时提交，就不会有股票退市的实际风险。

日前，电动汽车公司法拉第未来（FF）称，因未准时提交第三季度财务报告，收到纳斯达克信函提醒。根据该信函内容，法拉第未来需要在 60 个自然日内提交该报告。按照纳斯达克的规则，若在规定的期限内没有提交相关的报告，那么法拉第未来很有可能会被摘牌。据法拉第未来内部人士解释，之所以未在规定期限提交财报，是因为近期知名做空机构 J Capital Research 就 FF 发布了一份的沽空报告。在调查结束前，将无法公布财报，而调查结束的时间目前还无法确定。

据证券日报报道，11 月 28 日，法拉第未来的相关负责人对此事回应称：“公司的财报肯定会按时交出的”。该负责人还透露，目前法拉第未来的两大业务均未受到影响，公司力争按时交付 FF91 汽车。

IT之家了解到，此前在美东时间 10 月 7 日，做空机构 J Capital Research 发布了关于 Faraday Future 的一份沽空报告，称其在汽车预订数量、大规模生产电动汽车的能力上撒谎，并表达了各种担忧。随后，FF 公司于 11 月 15 日向美国证券交易委员会提交相关报告，其中显示 FF 公司董事会已成立了一个独立特别委员会，以调查财务欺诈指控，而特别委员会已聘请律师对这些指控进行独立审查，但公司无法预测评审的持续时间、最终范围或结果对公司业绩的影响。

《Faraday Future 关于收到纳斯达克警示函相关问题的澄清说明》全文：

日前，一些关注 FFIE 的人士询问 Faraday Future（FF）收到纳斯达克警示函，是否意味着纳斯达克要求 FFIE 退市。这是错误的解读。

FF 在此澄清，纳斯达克警示函仅仅与 FF 公司推迟提交 Q3 财报相关，这是一个正常的程序。在收到纳斯达克警示函后 60 天内，FF 将向纳斯达克提交合规方案，该合规方案将帮助 FF 获得自提交 10-Q 的初始截止日期起最多 180 天的宽限期以提交 10-Q 或者其他任何未履责文件提交。一旦 FF 在该计划规定的时间内向纳斯达克及时提交合规计划，FF 将恢复到纳斯达克规则下的常规状态。

现在，FF 正与纳斯达克保持紧密联系，有信心在短期内重新恢复到常规状态。只要公司及时恢复正常的 SEC 文件按时提交，就不会有股票退市的实际风险。

目前，FF 发现一些社交账号和自媒体文章对此进行了明显的错误性解读。FF 正在努力尽快提交 Q3 10-Q，预计很快将会恢复到纳斯达克规则下的正常状态。FF 非常感谢外界对 FF 公司的关注，并期待在 2022 年 7 月如期量产并高质量交付 FF 91。

Faraday Future

2021 年 11 月 29 日