奔驰在德国推出 EQS 350：WLTP 续航 638 公里，约 70.5 万元

IT之家 11 月 29 日消息，奔驰 EQS 350 车型现已在德国市场开放预订，起价 97806.1 欧元（约合人民币 70.5 万元）。这款新车型将配备 90kWh 电池，WLTP 续航可达 638 公里。

外观方面，奔驰 EQS 350 采用了 EQ 家族最新的设计语言，前脸采用封闭式格栅设计，同时与全新样式的大灯组相连，整车给人一种精致感。

尺寸方面，该车型的长宽高分别为 5216mm/1926mm/1512mm，轴距为 3210mm，整体线条十分修长，搭配新型密辐式轮圈以及贯穿式尾灯设计更显豪华。

动力方面，EQS 350 配备的是 90kWh 电池，不过 WLTP 续航最高可达 638 公里，而更强的 EQS 450+ 和顶配 EQS 580 4MATIC 配备的是 107.8kWh 电池。

IT之家了解到，奔驰 EQS 350 采用后置单电机，功率达 215kW，百公里加速 6.6 秒，最高时速为 210 公里/小时，有效载荷指定为 510 公斤，拖车负载为 750 公斤，而且还支持最大 200 千瓦的快速充电，15 分钟即可补充续航 300 公里。

奔驰 EQS 350 内饰上可以看到一些 S 级的影子，但相比于 S 级的豪华它更注重科技感，例如采用了 MBUX Hyperscreen 系统的 OLED 整块无缝衔接的曲面屏；除了手机屏幕投射和导航以外，还搭载了语音控制系统等先进功能。