世卫组织：“奥密克戎”新冠变异株在全球进一步传播的风险非常高，暂无死亡病例

IT之家 11 月 29 日消息，当地时间 11 月 28 日，世卫组织发布了新冠 Omicron（B.1.1.529）变异株的技术简报，以及建议各成员国采取的应对措施。这种病毒于 26 日正式被命名，拥有至少 32 处刺突蛋白变异，不过对于这个变种的传染性、疫苗对其的免疫率、病毒症状的严重性还未知。

鉴于 Omicron 毒株的变异可能逃过现有疫苗/抗体的特性，世卫组织表示，奥密克戎毒株在全球进一步传播的风险非常高。基于病毒的特性，未来全球部分地区可能会出现新冠确诊率激增的情况。

世卫组织 WHO 建议成员国采取以下措施：

1、加强监测和测序工作，以更好地了解包括“奥密克戎”在内的变种。有能力的情况下，进行现场调查和实验室评估。

2、由于这种病毒的一种 S 基因靶标缺失，因此 PCR 测试可以快速检测到 Omicron 变种。

3、建议各国通过《国际卫生条例》IHR 向世卫组织报告 Omicron 的感染病例，以及感染比重。

4、建议各国尽快加强新冠疫苗的接种，尤其是在高风险人群之中进行接种。

5、调整国际旅行政策，基于各地区风险实时调整。

6、即使出现了 Omicron 变种，佩戴口罩、保持通风、保持社交距离、避免与人群接触、保持手部清洁，依旧是阻止病毒传播的关键。强烈建议对新冠感染者的接触人群进行追踪，以中断病毒传播链。

7、确保预警系统到位，能够有效为公众提供信息。

8、预计新冠感染者会增加，卫生系统会面临压力。请当局制定计划，做好必要的准备以应对潜在威胁。

8、当局应该及时、公开、透明地定期向公众通知有关 Omicron 和其它病毒感染者的信息，以及对公众的潜在影响；包括已知信息，未知信息。

IT之家了解到，目前对于新冠 Omicron 毒株的特性还需要一段时间才能够了解。南非等多国正在开展研究。无论这种病毒的严重程度如何，新一轮的爆发都将造成严重后果，不断增加的感染者会对医疗系统造成压力，特别是在疫苗接种率低的国家。

世卫组织表示，截至目前尚未收到 Omicron 的死亡病例，但是这种病毒对体质较弱的人群依旧有着很大压力。目前，这种病毒变种已经在南非本地传播，有证据表明病毒已经在非洲、地中海东部、欧洲和西太平洋区域的多个国家发现。总的来说，Omicron 的总体风险被认为是非常高。这一评估包含很大的不确定性，世卫组织将依据后续更多信息进行更新。

初步证据表明，此前感染过新冠病毒的人群，再次感染 Omicron 的风险可能会增加。接种疫苗对于降低重症和死亡概率依旧至关重要。治疗方面，皮质醇和 IL6 受体阻断剂对治疗重度新冠病毒感染者依然有效。鉴于 Omicron 变种的新特性，未来将评估其它治疗方法。

据 IT之家此前消息，钟南山院士表示，针对 Omicron 变异株，我国目前还不会采取比较大的行动。张文宏表示，国内多个科研团队已经开始对这种病毒的研究。此外，我国企业康希诺生物表示，已经开始针对“奥密克戎”变异株的疫苗研发。

根据财联社消息，11 月 29 日外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者问道：“新冠病毒新的变异毒株“奥密克戎”在多地出现，中方是否会采取一些边境限制？”汪文斌表示，中方注意到有关新冠变异病毒的情况。新冠肺炎疫情发生以来，中方始终密切关注全球疫情形势变化，对来华人员采取科学的、必要的防御措施，并保持动态调整。

WHO Omicron 技术简报原文：点击打开