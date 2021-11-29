中国互联网企业综合实力指数（2021）发布：BAT 仍列前三

IT之家 11 月 29 日消息，中国互联网协会上周发布了《中国互联网企业综合实力指数（2021）》，包含中国互联网综合实力前百家企业和中国互联网成长型前 20 家企业名单。

中国互联网协会副秘书长宋茂恩指出，我国互联网产业稳步发展，以互联网为基础的新一代信息技术，已经成为引领创新和驱动发展的动力源，为稳经济、惠民生、增活力、促发展发挥重要作用。

他表示，在这一年里，我国互联网企业综合实力呈现如下特征：

一是互联网企业综合实力逐年增强，2021 年前百家企业指数值高达 616.5 分，互联网行业总体保持良好发展态势。

二是营收规模再创新高，盈利能力不断加强。前百家企业互联网业务总收入达 4.1 万亿元，同比增长 16.9%；营业利润总额达 4426.9 亿元，同比增长 39.4%。

三是研发投入持续加码，发明专利比例大幅提升。前百家企业研发投入达到 2069 亿元，同比增长 16.8%。

四是网络文娱业务蓬勃发展，企业地理聚集特征更加显著，京津冀、长三角、珠三角集中了超八成的互联网前百家企业。

五是风险防控能力处于健康水平，企业上市选择呈现回归。

六是经济和财政拉动作用显著，互联网与实体经济的融合不断深化。

此外，我国互联网成长型企业发展势头更加迅猛，呈现如下趋势：

一是成长型企业保持高速发展，互联网业务收入同比增速达 96.8%。

二是研发投入强度持续提升，科创人才占比居于历史高位，成长型企业研发规模同比增速达 28.9%。

三是聚焦产业链服务，助力企业级客户提升运营效率。

IT之家了解到，中国互联网协会是中华人民共和国从事互联网行业的网络运营商、服务提供商、设备制造商、系统集成商以及科研、教育机构等多家互联网从业者共同发起成立的一个协会，成立于 2001 年 5 月 25 日，业务主管单位是工信部。

此次榜单前十名分别为阿里巴巴（中国）有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、百度公司、京东集团、美团公司、北京字节跳动科技有限公司、上海寻梦信息技术有限公司、网易集团、北京快手科技有限公司、三六零安全科技股份有限公司。

除此之外，小米、米哈游、央视、人民网、新华网等也名列前茅。

官方还表示，随着我国数字化、网络化与智能化发展进入新阶段，中国互联网行业发展韧性和活力进一步彰显，不断为高质量发展注入新动能，呈现出新的发展趋势：