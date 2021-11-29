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realme GT2 Pro 渲染图曝光：横置摄像头模组，神似谷歌 Nexus 6P

2021/11/29 19:24:19 来源：IT之家 作者：沐泉 责编：沐泉
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IT之家 11 月 29 日消息，根据 91mobiles 消息，爆料者 OnLeaks 公布了 realme GT2 Pro 手机的渲染图，展现了独特的外观。这款手机将成为 realme 真我首款配置拉满的旗舰机型，将搭载高通骁龙 8 Gen1 SoC，安兔兔跑分确认突破 100 万分。手机有望于 2022 年第一季度发布。

从外观上看，手机采用平直边框设计，背部摄像头模组横置，凸起明显。这种设计十分类似谷歌此前的 Nexus 6P 手机。爆料者表示，realme GT2 Pro 将配备 50MP 主摄 + 50MP 超广角摄像头，以及 8MP 长焦镜头。模组中还具有双色温闪光灯。

这款手机有望采用 6.8 英寸 OLED 屏幕，分辨率达到 2K（1440P），刷新率 120Hz

IT之家了解到，早些时候有消息称 realme GT2 Pro 将配备 12GB 内存 + 256GB UFS 3.1 存储，搭载 Android 12 操作系统。手机前摄有望达到 32MP，充电功率预计最快可达 125W。

售价方面，OneLeaks 爆料称手机售价在 799 美元左右，约合人民币 5000 元以上。这与 realme 真我手机 CEO 李炳忠此前的发言一致。

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关键词：真我realmerealme GT2 Pro

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