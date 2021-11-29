卫健委：我国主流核酸检测试剂对新冠奥密克戎变异株有效

IT之家 11 月 29 日消息，今日国家卫健委、中国疾控中心专家就新冠病毒“奥密克戎”变异株的情况进行解答。官方表示，对奥密克戎变异株的基因组分析显示，其突变位点不影响我国主流核酸检测试剂的敏感性和特异性。

奥密克戎变异株突变的位点主要集中在 S 蛋白基因的高变异区，并不位于我国第八版《新型冠状病毒肺炎防控方案》公布的核酸检测试剂引物和探针靶标区域（中国疾控中心病毒病所向全球公布的 ORF1ab 基因和 N 基因）。但南非多个实验室的数据提示，对于检测靶标为 S 基因的核酸检测试剂可能无法有效检出奥密克戎变异株的 S 基因。

Omicron 毒株拥有至少 32 处刺突蛋白突变。研究显示，新冠病毒 S 蛋白若出现 K417N、E484A 或 N501Y 突变，提示免疫逃逸能力增强；而奥密克戎变异株同时存在“K417N+E484A+N501Y”三重突变；此外，奥密克戎变异株还存在其他多个可能降低部分单克隆抗体中和活性的突变。突变的叠加可能降低部分抗体药物对奥密克戎变异株的保护效力，对现有疫苗免疫逃逸的能力，有待进一步监测研究。

IT之家了解到，截至目前，除中国香港外我国其他省市尚未发现该变异株的输入。奥密克戎变异株在南非首先发现和报道，但不代表这个病毒是在南非演变形成的，变异株的发现地不一定是起源地。

《国家卫健委：我国防控策略对奥密克戎变异株仍然有效》

《新冠 B.1.1.529 毒株被命名为“Omicron”，目前多国已发现病例》