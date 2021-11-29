视频 + 图文：小米平板 5 刷 Win11 教程

视频教程

图文教程

一、前言

1. 刷机有风险，如果你什么都不懂，看看就好，不要操作

2. 本文的操作有一定砖机的风险，请谨慎操作，后果自负

3. 此教程会清空 userdata，刷机前请备份重要资料

4. 由于 tzdxe 和 pep 驱动导致主频只有 1.5Ghz，使用起来会有点卡，运行 win10 会比较流畅

5. 没必要为了刷 Win11 买个小米平板 5，没有任何意义

二、准备

正常运行 Windows10/11 的电脑

解了 BL 的小米平板 5 （骁龙 860） U 盘或者移动硬盘（固态） USB 键盘和鼠标 小米平板 5 刷 Win11 资源：点此下载 - 提取码：kamp

Windows 下载：UUP dump 注意 是下载 ARM64 版本

三、教程开始

首先下载上面提供的全部文件

1. 平板重启至 Fastboot

解压文件至任意位置

解压后再文件夹中按鼠标右键弹出菜单

然后打开 CMD 或 Windows Powershell 都是可以的

2. 平板接入电脑，刷入 TWRP

在命令行里输入：

fastboot flash boot twrp-boot-nabu.img

3. 按电源键 + 音量键上 重启进 Recovery

这个 Recovery 有点问题，只能显示状态栏，这时是没有 ADB 连接的。

需要疯狂按电源键，直到电脑有 "叮咚" 的提示音

然后输入

adb devices

若有设备，则开始推送 parted

将 parted 推送至 /sbin/，输入：

adb push parted /sbin/

4. 给 parted 设置权限

打开 adb shell：

adb shell

设置 755 权限

chmod 755 /sbin/parted

5. 进入 parted 的交互命令行

parted /dev/block/sda

看到命令提示符变成 (parted)，就说明成功了。

输入：p 打印分区表

第一列代表分区号，倒数第二列是分区名称，我们需要操作的是 userdata 分区，记下它的编号 31

6. 删除 userdata 分区

rm 31

7. 创建 ESP 和 MSR 分区

最后两个参数是分区的起始位置和结束位置，起始位置填上一个分区的结束位置就行，结束位置根据你想给这个分区多大空间决定

创建 300MB 大小的 ESP 分区，格式为 fat32

mkpart esp fat32 10.9GB 11.2GB

创建 45GB 大小的 win 分区，格式为 NTFS

mkpart win ntfs 11.2GB 125GB

8. 给 ESP 分区添加 FLAG

添加 esp 标记，31 是 ESP 分区的编号

set 31 esp on

可以看到 Flags 列出现了 boot, esp 字样

9. 重进 TWRP

进入 TWRP 后，依旧需要疯狂按电源键，直到电脑有 "叮咚" 的提示音后，输入

adb shell

10. 格式化 ESP 分区

mkfs.fat -F32 -s1 /dev/block/by-name/esp

随后手动重启进 Fastboot

11. 刷入 pe

刷入 UEFI 固件：

Fastboot flash boot boot-nabu.img

把 pe 刷入 cust 分区：

Fastboot flash cust 855pe.img

12. 复制系统镜像和 Dism++ARM64 进 U 盘

复制完后将外接供电插上拓展坞，将外设插上拓展坞，最后把拓展坞插入平板，长按电源键重启

13. 格式化 c 盘

进入 PE 后，等待 PE 加载完毕

双击此电脑，右键 c 盘，格式化。

14. 给 ESP 分区添加盘符

在 CMD 里输入：

diskpart

看到命令提示符变成 (diskpart)，就说明成功了。

等待一段时间

选择磁盘 0：

select disk 0

查看分区

list part

这里输出的分区信息和 parted 输出的差不多，我们要找到 ESP 分区，类型为系统，我的平板上是第 31 号。

选择分区（31 根据实际情况修改）：

select part 31

分配驱动器号为 Y：

assign letter=Y

然后退出 diskpart，控制台千万不要关闭

退出 diskpart：

exit

15. 释放镜像

打开资源管理器，在 U 盘里打开 Dism++（后缀带 Arm64 的那个）

左上角文件 → 释放映像

第一行选择镜像文件，第二行选择系统盘目录，最后勾选添加引导和格式化，点击确定

引导修复，再次点击确定

接下来需要等它完成。

完成后，重启至 Fastboot

16. 擦除 cust 分区

fastboot erase cust

把 UEFI 固件刷入 boot 分区

fastboot flash boot boot-nabu.img

把 UEFI 固件刷入 boot_a 分区

fastboot flash boot_a boot-nabu.img

把 UEFI 固件刷入 boot_b 分区

fastboot flash boot_b boot-nabu.img

17. 长按电源键重启

如果遇到蓝屏，就强制重启

等待转圈，看见准备就绪后，过十秒强制重启进 Fastboot

进 Fastboot，刷入 PE

fastboot flash cust 855pe.img

重启进 PE

18. 跳 OOBE

等待一段时间，让 PE 完全加载，然后关闭除 CMD 以外的窗口。

在 CMD 里输入：

regedit

注册表管理器启动完成后，在左侧定位到 HKEY_LOCAL_MACHINE

然后点击左上角的文件 "选择" → "加载配置单元" 加载路径为 系统盘（C 盘）分区下 "Windows\system32\config\system" 挂载需要命名 请随意输入 例如: 123

挂载成功后 展开挂载的注册表项 定位到 "Setup" 根目录 把所有带数字的项改为 0

19. 设置 USB 模式

展开 CurrentControlSet，再展开 Contro，点击 USB，右侧找到 OsDefaultRoleSwitchMode，双击打开，数值改为 1

然后定位到挂载的根目录 (如定位到 123）然后点击左上角文件 卸载配置单

20. 开启系统内置管理员

确认除 CMD 之外的窗口已经关闭后，打开 dism++。

点击第二个系统，也就是 windows11 arm64

等待加载完成后 点击打开会话

选择 "工具箱" → "账户管理" 选择 "administrator" 并启用账户以及启用最后面的 WDAG 开头的账户名

最后重启到 Fastboot

21. 擦除 cust 分区

fastboot erase cust

把 UEFI 固件刷入 boot 分区

fastboot flash boot boot-nabu.img

把 UEFI 固件刷入 boot_a 分区

fastboot flash boot_a boot-nabu.img

把 UEFI 固件刷入 boot_b 分区

fastboot flash boot_b boot-nabu.img

长按电源键重启平板

重启后如遇到蓝屏（报错），强制重启即可。

不出意外的话，应该能看到更新正在进行中，如下图：

继续耐心等待

如看见正在准备，如下图：

需要等待 10 分钟左右

之后就能进入系统

点击下一步就能进入桌面，大家可以安装 uwp 版 IT 之家啦~

教程到此结束