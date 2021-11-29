视频 + 图文：小米平板 5 刷 Win11 教程

视频教程
图文教程
一、前言
1. 刷机有风险，如果你什么都不懂，看看就好，不要操作
2. 本文的操作有一定砖机的风险，请谨慎操作，后果自负
3. 此教程会清空 userdata，刷机前请备份重要资料
4. 由于 tzdxe 和 pep 驱动导致主频只有 1.5Ghz，使用起来会有点卡，运行 win10 会比较流畅
5. 没必要为了刷 Win11 买个小米平板 5，没有任何意义
二、准备
正常运行 Windows10/11 的电脑
解了 BL 的小米平板 5 （骁龙 860）
U 盘或者移动硬盘（固态）
USB 键盘和鼠标
小米平板 5 刷 Win11 资源：点此下载 - 提取码：kamp
Windows 下载：UUP dump 注意 是下载 ARM64 版本
三、教程开始
首先下载上面提供的全部文件
1. 平板重启至 Fastboot
解压文件至任意位置
解压后再文件夹中按鼠标右键弹出菜单
然后打开 CMD 或 Windows Powershell 都是可以的
2. 平板接入电脑，刷入 TWRP
在命令行里输入：
fastboot flash boot twrp-boot-nabu.img
3. 按电源键 + 音量键上 重启进 Recovery
这个 Recovery 有点问题，只能显示状态栏，这时是没有 ADB 连接的。
需要疯狂按电源键，直到电脑有 "叮咚" 的提示音
然后输入
adb devices
若有设备，则开始推送 parted
将 parted 推送至 /sbin/，输入：
adb push parted /sbin/
4. 给 parted 设置权限
打开 adb shell：
adb shell
设置 755 权限
chmod 755 /sbin/parted
5. 进入 parted 的交互命令行
parted /dev/block/sda
看到命令提示符变成 (parted)，就说明成功了。
输入：p 打印分区表
第一列代表分区号，倒数第二列是分区名称，我们需要操作的是 userdata 分区，记下它的编号 31
6. 删除 userdata 分区
rm 31
7. 创建 ESP 和 MSR 分区
最后两个参数是分区的起始位置和结束位置，起始位置填上一个分区的结束位置就行，结束位置根据你想给这个分区多大空间决定
创建 300MB 大小的 ESP 分区，格式为 fat32
mkpart esp fat32 10.9GB 11.2GB
创建 45GB 大小的 win 分区，格式为 NTFS
mkpart win ntfs 11.2GB 125GB
8. 给 ESP 分区添加 FLAG
添加 esp 标记，31 是 ESP 分区的编号
set 31 esp on
可以看到 Flags 列出现了 boot, esp 字样
9. 重进 TWRP
进入 TWRP 后，依旧需要疯狂按电源键，直到电脑有 "叮咚" 的提示音后，输入
adb shell
10. 格式化 ESP 分区
mkfs.fat -F32 -s1 /dev/block/by-name/esp
随后手动重启进 Fastboot
11. 刷入 pe
刷入 UEFI 固件：
Fastboot flash boot boot-nabu.img
把 pe 刷入 cust 分区：
Fastboot flash cust 855pe.img
12. 复制系统镜像和 Dism++ARM64 进 U 盘
复制完后将外接供电插上拓展坞，将外设插上拓展坞，最后把拓展坞插入平板，长按电源键重启
13. 格式化 c 盘
进入 PE 后，等待 PE 加载完毕
双击此电脑，右键 c 盘，格式化。
14. 给 ESP 分区添加盘符
在 CMD 里输入：
diskpart
看到命令提示符变成 (diskpart)，就说明成功了。
等待一段时间
选择磁盘 0：
select disk 0
查看分区
list part
这里输出的分区信息和 parted 输出的差不多，我们要找到 ESP 分区，类型为系统，我的平板上是第 31 号。
选择分区（31 根据实际情况修改）：
select part 31
分配驱动器号为 Y：
assign letter=Y
然后退出 diskpart，控制台千万不要关闭
退出 diskpart：
exit
15. 释放镜像
打开资源管理器，在 U 盘里打开 Dism++（后缀带 Arm64 的那个）
左上角文件 → 释放映像
第一行选择镜像文件，第二行选择系统盘目录，最后勾选添加引导和格式化，点击确定
引导修复，再次点击确定
接下来需要等它完成。
完成后，重启至 Fastboot
16. 擦除 cust 分区
fastboot erase cust
把 UEFI 固件刷入 boot 分区
fastboot flash boot boot-nabu.img
把 UEFI 固件刷入 boot_a 分区
fastboot flash boot_a boot-nabu.img
把 UEFI 固件刷入 boot_b 分区
fastboot flash boot_b boot-nabu.img
17. 长按电源键重启
如果遇到蓝屏，就强制重启
等待转圈，看见准备就绪后，过十秒强制重启进 Fastboot
进 Fastboot，刷入 PE
fastboot flash cust 855pe.img
重启进 PE
18. 跳 OOBE
等待一段时间，让 PE 完全加载，然后关闭除 CMD 以外的窗口。
在 CMD 里输入：
regedit
注册表管理器启动完成后，在左侧定位到 HKEY_LOCAL_MACHINE
然后点击左上角的文件 "选择" → "加载配置单元" 加载路径为 系统盘（C 盘）分区下 "Windows\system32\config\system" 挂载需要命名 请随意输入 例如: 123
挂载成功后 展开挂载的注册表项 定位到 "Setup" 根目录 把所有带数字的项改为 0
19. 设置 USB 模式
展开 CurrentControlSet，再展开 Contro，点击 USB，右侧找到 OsDefaultRoleSwitchMode，双击打开，数值改为 1
然后定位到挂载的根目录 (如定位到 123）然后点击左上角文件 卸载配置单
20. 开启系统内置管理员
确认除 CMD 之外的窗口已经关闭后，打开 dism++。
点击第二个系统，也就是 windows11 arm64
等待加载完成后 点击打开会话
选择 "工具箱" → "账户管理" 选择 "administrator" 并启用账户以及启用最后面的 WDAG 开头的账户名
最后重启到 Fastboot
21. 擦除 cust 分区
fastboot erase cust
把 UEFI 固件刷入 boot 分区
fastboot flash boot boot-nabu.img
把 UEFI 固件刷入 boot_a 分区
fastboot flash boot_a boot-nabu.img
把 UEFI 固件刷入 boot_b 分区
fastboot flash boot_b boot-nabu.img
长按电源键重启平板
重启后如遇到蓝屏（报错），强制重启即可。
不出意外的话，应该能看到更新正在进行中，如下图：
继续耐心等待
如看见正在准备，如下图：
需要等待 10 分钟左右
之后就能进入系统
点击下一步就能进入桌面，大家可以安装 uwp 版 IT 之家啦~
教程到此结束