消息称小米 12 系列旗舰手机开始量产，12 Pro 最香，全部测试 MIUI 13 中

IT之家 11 月 30 日消息，此前消息称，小米 12 系列旗舰手机将在 12 月 28 日发布，也将搭载骁龙 8 Gen1 芯片。有消息称小米 12 标准版/Pro 系列手机已经开始量产了。

据微博博主 @数码闲聊站 称，小米 12 系列代号为 l1/l2/l3（a）的三款产品均已经投产，排配最多的是 l3a/l3，l2 次之，l1 还在 npi 试产。

喜欢 2K 高刷大屏 + 百瓦快充 + 5x 超长焦，选小米 12 Pro 高配就好。这也意味着这些新特性不会出现在小米 12 标准版上了。

另外，小米 12 系列手机都在内部测试 MIUI 13 了，内部反馈不错。

高通此前宣布，将于 12 月 1 日、2 日举办骁龙技术峰会，有望发布全新的旗舰 SoC：骁龙 8 Gen1。这款芯片预计采用三星 4nm 制程工艺，依旧采用 1+3+4 核心配置。

IT之家了解到，结合此前多方爆料消息，全新的小米 12 系列将延续高素质屏幕规格，采用微曲面屏，搭载高通下一代顶级旗舰芯片骁龙 8 Gen1 芯片，将采用三丛集 CPU 的设计，其中超大核心频率达 3.09GHz，大核心频率为 2.4GHz，小核心频率为 1.8GHz，安兔兔跑分将首次突破百万。

▲ 小米 12 Ultra 概念图

在拍照方面小米 12 系列可能会提供两套影像方案，其中一个为 5000 万像素超大底主摄方案，另一个方案则是会搭载 2 亿超高像素主摄，将采用的是三星不久前发布的 ISOCELL HP1 传感器，尺寸为 1/1.22 英寸。

此外，小米 12 系列还可能分别内置 4700mAh 电池和 5000mAh 电池，有望标配 120W 有线快充以及 50W 无线快充。