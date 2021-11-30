美股科技板块领涨，拼多多、特斯拉涨逾 5%，微博下跌 7.43%

北京时间 11 月 30 日消息，辉瑞和 Moderna 称在测试当前疫苗对新冠病毒变异株奥密克戎的有效性，投资者从上周五的惊惶失措中恢复过来，今日美股大涨，科技板块领涨。截至收盘，道指涨 236.6 点，涨幅为 0.68%，报收 35135.94 点；标普 500 指数涨 60.65 点，涨幅为 1.32%，报收 4655.27 点；纳指涨 291.18 点，涨幅为 1.88%，报收 15782.83 点。

美国主要科技巨头大多数上涨：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股涨跌互现：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 荔枝 Q3 营收增长 40% 亏损是上年同期逾 6 倍

荔枝今天发布了今年第三季度未经审计财报，净营收比上年同期增长 40% 至人民币 5.048 亿元，净亏损为 3710 万元，是上年同期 610 万元的约 6 倍。截至 2021 年 9 月 30 日，荔枝持有的现金、现金等价物和受限现金价值 5.159 亿元。

第三季度荔枝移动月活跃用户平均为 5890 万，较上年同期的 5620 万增长 5%；月付费用户平均为 48.55 万，较上年同期的 44.83 万增长 8%。

今天常规交易中荔枝股价上涨 0.11 美元，涨幅为 4.56%，报收于 2.52 美元。盘后交易中荔枝一度下跌 0.12 美元。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 亚马逊高管：明年初将成为美第一大快递公司

亚马逊全球消费业务部门 CEO 戴夫・克拉克（Dave Clark）当地时间星期一表示，公司将于明年初超过 UPS 和联邦快递，成为美国第一大快递公司。克拉克在接受 CNBC 采访时说，“我们预计，今年底我们将成为全球最大的快递公司之一。我认为，今年年底或明年初，我们将成为美国最大的快递公司。”

亚马逊一直在建设庞大的快递业务，目的是更好地控制客户购物体验的“最后一公里”。除与大量外包公司签订排他性协议外，亚马逊有自己的货运飞机、卡车和轮船。美国银行分析师预计，2019 年亚马逊发送了 58% 的自家包裹，成为美国第四大快递公司。今年 8 月，亚马逊发送的自家包裹比例达到 66%。今年圣诞购物季，自有快递服务已成为亚马逊一大竞争优势。

常规交易中亚马逊涨 57.01 美元，涨幅为 1.63%，报收于 3561.57 美元，盘中一度摸高 3596 美元，涨幅达到 2.6%。

▲ 两名分析师预期特斯拉市值将涨至 1.5 万亿美元

上周五，中信建投证券股份有限公司分析师朱叶（Zhu Ye，音译）将特斯拉股票纳入研究范围，并给予“买进”评级和 1485 美元目标股价。Mirae Securities 分析师帕克・叶昂-朱（Park Yeon-Ju）星期一将特斯拉目标股价由 937 美元上调至 1466 美元，并给予“买进”评级。根据他们两人的目标股价，特斯拉市值将达到约 1.5 万亿美元。

特斯拉股价星期一上涨的主要原因可能是有关其德国工厂将于下个月投产的媒体报道。德国网站 Automobilwoche 刊文称，特斯拉柏林工厂将在未来数天获得投产需要的环保批文。柏林工厂将采用新的制造技术，巩固特斯拉在制造方面不断扩大的优势。特斯拉股价大涨还与今天大盘上涨有关。

今天常规交易中特斯拉涨 55.07 美元，涨幅为 5.09%，报收于 1136.99 美元。