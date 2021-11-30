消息称特斯拉上海超级工厂正朝着年产 100 多万辆汽车目标迈进

11 月 30 日消息，据国外媒体报道，特斯拉上海超级工厂正朝着年产 100 多万辆汽车的目标迈进。

特斯拉上海超级工厂是该公司在中国建造的第一家制造工厂，也是中国首家由外国汽车制造商全资拥有的电动汽车工厂，同时也是该公司在全球建设的第三家超级工厂，该工厂目前生产 Model 3 和 Model Y。

从今年 1 月份开始，随着国产 Model Y 量产开始，特斯拉在中国的产量和销量出现更快增长。

此前，外媒称，特斯拉上海超级工厂开始生产国产 Model Y 应该有助于其实现 2021 年的生产目标，即生产 55 万辆电动汽车，其中包括 30 万辆 Model 3 和 25 万辆 Model Y。

今年 8 月份，据受邀参观特斯拉上海超级工厂的媒体人透露，该工厂的 Model Y 和 Model 3 年产量已经达到 45 万辆。

外媒称，特斯拉上海超级工厂可能很快就会超过该公司位于加州弗里蒙特的工厂，成为世界上最大的电动汽车工厂。

在第三季度财报中，特斯拉表示，上海超级工厂的潜在年产能超过 45 万辆（Model 3 和 Model Y），而弗里蒙特工厂的年产能高达 60 万辆。

最近，特斯拉上海超级工厂获得了 12 亿元的投资，用于最新一轮扩建，以提高该工厂的产能。升级完成后，特斯拉中国打算将该工厂的产能提高到每年 100 万至 150 万辆。

外媒称，今年特斯拉的汽车总交付量可能会接近 100 万辆大关，这在很大程度上要归功于上海超级工厂 Model Y 和 Model 3 的产量增长以及该公司对弗里蒙特工厂的持续优化。