最后一天！百度智能云专场优惠，域名 1 元起，4 核 8G 云服务器 350 元/年

IT之家 11 月 30 日消息，百度智能云优惠返场活动，进入最后一天，新用后购买享超值优惠，4 核 8G 云服务器 350 元/年，同时域名低至 1 元。针对建站需求，百度智能云还提供 AIPage 智能门户基础版，首购 9 元/年。有建站、云服务器和域名等需求的开发者可以抓住最后机会上车。

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