欧盟主管竞争官员：欧盟无法在芯片上实现自给自足

据 CNBC 报道，欧盟主管竞争的欧盟执委会副主席维斯塔哲（Margrethe Vestager）周一（29 日）承认，由于需要大量投资，要在芯片制造上达成完全独立自主“不可行”。

在新冠病毒大流行之后，由于供应链的影响和无法获得急需的技术，欧盟的汽车制造商和其他企业一直在苦苦挣扎。为此，欧洲政策制定者一直在寻找提高芯片产量的方法。有些官员还认为欧盟要成为全球芯片制造重镇。

但维斯塔哲警告称，不要抱有任何不切实际的期望。维斯塔格接受 CNBC 独家采访时说：“要能够完全自给自足的前期投资金额之大，欧盟根本做不到。所以她的重点放在让欧洲境内拥有不同层级的制造量能。

欧盟的执行机构欧盟委员会曾表示，它希望到 2030 年将欧洲半导体的市场份额翻一番。目前，情况好的时候，欧洲的市场份额为 10%。而在 1990 年代，市占还曾经高达 40%。

维斯塔格指出“要从全球角度看待自己，看看我们希望与谁建立真正的相互依存关系，并在政治上承诺有问题时互相帮助。”

此外，维斯塔格表示，欧盟正在与美国合作，以确定导致半导体生产短缺的原因。“我们需要继续国际合作，”她说，“因为即使我们的战略目标是到 2030 年在欧洲生产 20% 的芯片。但最先进产品里有多种不同芯片，需要国际间协调合作让供应链良好运作。”

维斯塔格还表示，政府需要能够为该部门提供支持，但这只能以“相称”的方式进行，“扶植的方式必须符合比例原则，有需要的部分才给予补贴。”她强调。