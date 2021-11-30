超 11 亿！我国完成新冠病毒疫苗全程接种人数已达 111050.6 万，累计报告接种 24.99 亿剂次

IT之家 11 月 30 日消息，由于新的变异毒株诞生，大家对于国内疫情防控工作更加关注。也正因此，国家卫健委今日再举行新闻发布会，为大家讲解了一些有关于我国防疫工作的进展和情报。

据央视新闻，国家卫健委新闻发言人米锋在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，截至 11 月 29 日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗 249981.3 万剂次，完成全程接种的人数超过 11 亿，达到 111050.6 万人。

国家卫健委数据显示，截至 2021 年 11 月 29 日，31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗 249981.3 万剂次。

此外，米锋还表示，全球新冠肺炎新增确诊病例仍在增长，日新增确诊病例接近上一轮疫情高峰水平，加上奥密克戎变异毒株在有些国家和地区扩散，我国外防输入压力持续加大。11 月以来，我国新增本土确诊病例大部分集中在边境和口岸城市。

IT之家了解到，对于近日比较受关注的内蒙古疫情，国家卫健委表示内蒙古局部聚集性疫情与既往本土疫情均无关联，由境外输入引发。

截至 11 月 29 日 24 时，本次疫情累计报告感染者 42 例，波及 2 省 3 市。其中内蒙古呼伦贝尔市 39 例、内蒙古通辽市 2 例、黑龙江齐齐哈尔市 1 例。

病毒基因组测序结果显示，本次疫情与既往本土疫情均无关联，是一起新的境外输入源头引发的疫情。目前疫情在满洲里市已出现小范围的家庭、居民小区和学校聚集性病例，当地疫情的社区传播风险较高，流出的风险人员排查工作正在进行中。