中疾控：我国主流核酸检测试剂能够有效检出奥密克戎变异株

IT之家 11 月 30 日消息，中国疾控中心病毒病预防控制所所长许文波今日在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，奥密克戎变异株的突变位点不影响我国主流核酸检测试剂敏感性和特异性。奥密克戎变异株突变的区域主要集中在 S 蛋白的高变异区，并不位于第八版《新型冠状病毒肺炎防控方案》公布的核酸检测试剂盒的引物和探针靶标区域（中国 CDC 病毒病预防控制所设计并在 2020 年 1 月 21 日在网站向全球公布共享的 ORF1ab 基因和 N 基因）；在 ORF1ab 基因和 N 基因检测靶标这个区域基因未发生突变。

许文波还表示，奥密克戎变异株具有前 4 个关切变异株的一些重要氨基酸突变位点（包括细胞受体亲和力、病毒复制能力和免疫逃逸能力增强的位点），并且南非地区奥密克戎变异株感染病例数激增以及对德尔塔变异株的部分取代，提示其潜在传播力明显增强。但这还需要未来数周对该毒株的传播范围，疫苗突破病例比例，流行病学和病毒学综合研究数据来研判。

IT之家了解到，2021 年 11 月 9 日，南非首次从病例样本中检测到一种新冠病毒 B.1.1.529 变异株。短短 2 周时间，该变异株即成为南非豪登省新冠感染病例的绝对优势变异株，增长迅猛。11 月 26 日，WHO 将其定义为第五种“关切变异株”（variant of concern, VOC），取名希腊字母 Omicron（奥密克戎）变异株。截至 11 月 28 日，南非、以色列、比利时、意大利、英国、奥地利和中国香港等，已监测到该变异株的输入。我国其他省市尚未发现该变异株的输入。奥密克戎变异株在南非首先发现和报道，但不代表这个病毒是在南非演变形成的，变异株的发现地不一定是起源地。

面对新出现的新冠病毒奥密克戎变异株，公众在日常生活工作中，需要注意哪些？

（1）戴口罩仍然是阻断病毒传播的有效方式，对于奥密克戎变异株同样适用。即使已经完成全程疫苗接种和接种加强针的情况下，也同样需要在室内公共场所、公共交通工具等场所佩戴口罩。此外，还要勤洗手和做好室内通风。

（2）做好个人健康监测。在有疑似新冠肺炎症状，例如发热、咳嗽、呼吸短促等症状出现时，及时监测体温，主动就诊。

（3）减少非必要出入境。短短数天时间，多个国家和地区陆续报告奥密克戎变异株输入，我国也面临该变异株输入的风险，并且目前全球对该变异株的认识仍有限。因此，应尽量减少前往高风险地区，并加强旅行途中的个人防护，降低感染奥密克戎变异株的机会。