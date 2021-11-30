深天马：柔性 AMOLED 产线在爬坡阶段，TM17 柔性产能不断释放

11 月 30 日，深天马在投资者提问时表示，深天马柔性 AMOLED 产线尚在爬坡阶段，TM17 柔性产能不断释放，今年前三季度，出货量同比取得明显增长；同时也受到 IC 资源紧缺、部分客户项目节奏变化等因素的挑战。

同时其介绍到，深天马已量产项目和正在开发的项目已实现国内品牌客户全覆盖，随着新项目的陆续量产和产能的持续释放，出货量会持续增长。

资料显示，深天马持续深耕中小尺寸显示领域，聚焦以智能手机、中尺寸、智能穿戴等为代表的移动智能终端显示核心业务、车载显示关键业务和以医疗、工控为代表的增值业务的三大业务，不断提升技术、产品和服务能力。

据了解，经过在显示行业三十八年的耕耘和积累，深天马产线组合完善并不断加大对全球先进技术和高端产线的投入，已形成从无源、a-Si TFT-LCD、LTPS TFT-LCD 到 AMOLED 的中小尺寸全领域主流显示技术布局，拥有从第 2 代至第 6 代 TFT-LCD（含 a-Si、 LTPS）产线、第 5.5 代 AMOLED 产线、第 6 代 AMOLED 产线以及 TN、STN 产线。

在半年报中，深天马曾透露，深天马 TM17 产能已规模释放，并向手机品牌大客户实现稳定批量交付，工艺技术、量产交付和保障能力进一步提升；TM18 已完成主厂房封顶，2021 年下半年开始设备搬入。