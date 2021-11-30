亚洲首个，香港大学成功分离及培养奥密克戎变异株：将可用于开发和生产灭活全病毒疫苗

IT之家 11 月 30 日消息，据央视新闻报道，香港大学微生物学系于 11 月 30 日宣布成功从临床标本中分离出新冠变异病毒奥密克戎毒株。

这是亚洲首个研究团队成功分离和培养奥密克戎毒株，分离出来的毒株将可用于开发和生产灭活全病毒疫苗。

IT之家了解到，2021 年 11 月 9 日，南非首次从病例样本中检测到一种新冠病毒 B.1.1.529 变异株。短短 2 周时间，该变异株即成为南非豪登省新冠感染病例的绝对优势变异株，增长迅猛。11 月 26 日，WHO 将其定义为第五种“关切变异株”（variant of concern, VOC），取名希腊字母 Omicron（奥密克戎）变异株。

截至 11 月 28 日，南非、以色列、比利时、意大利、英国、奥地利和中国香港等，已监测到该变异株的输入。我国其他省市尚未发现该变异株的输入。奥密克戎变异株在南非首先发现和报道，但不代表这个病毒是在南非演变形成的，变异株的发现地不一定是起源地。

中国疾控中心病毒病预防控制所所长许文波今日在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，奥密克戎变异株的突变位点不影响我国主流核酸检测试剂敏感性和特异性。

许文波强调，针对奥密克戎变异株，中国已经做好了技术储备，灭活疫苗、蛋白疫苗、载体疫苗都已经做了前期的技术研究，包括一些序列的设计已经开始了。