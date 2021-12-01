Win11 搜索突然崩了？教你修复 Win11 搜索错误

微软在 WIn11 带来了很多新玩意，其中系统搜索功能也迎来了大改进，带来了比 Win10 更好的体验。然而，也有用户遭遇了系统搜索方面的问题，例如点击搜索按钮没有反映、搜不出东西等等。要如何修复 Win11 搜索方面的错误？其实系统就自带有解决方案，一起来看看吧。

首先，我们需要开启设置面板。在 Win11 的设置面板中，进入“系统”菜单，找到“疑难解答”。

接着，点击进入到“其他疑难解答”的界面，在其中就可以找到“搜索和索引”的选项了。根据描述，这可以查找并修复 Windows Search 的问题。

运行“搜索和索引”的修复功能，系统会弹出一个窗口，自动检查问题所在。之后，该窗口会呈现你可能遇到的系统搜索相关的问题，例如无法启动搜索或查看结果等等，按照实际情况选择即可。

点击下一页，就可以确认以管理员身份对搜索相关问题进行修复，按照提示修复即可，一切顺利的话问题解决了。

总的来说，Win11 自带的疑难解答工具还是非常实用的。除了可以解决系统搜索方面的故障，它还可以解决网络、应用商店、音频、电源等方方面面的问题。如果你在 Win11 遇到了什么故障，先别着急，运行一下疑难解答工具，说不定问题就迎刃而解了！