曝苹果 iPhone SE 3 将在明年 Q1 发布，5G 中端手机，预计搭载 A15 芯片

IT之家 12 月 1 日消息，据 MacRumors 报道，研究公司 TrendForce 称，苹果计划在 2022 年第一季度发布 iPhone SE 3。如果这个时间框架被证明是准确的，我们可以预计该设备将在明年 3 月底前发布。

正如之前的传言，TrendForce 表示，新的 iPhone SE 3 仍将是一款中端智能手机，并增加对 5G 的支持。

“在产品开发方面，苹果公司坚持在 2022 年第一季度发布第三代 iPhone SE，在 2022 年第二季度发布新系列下的四款机型的计划。第三代 iPhone SE 预计将成为帮助苹果在中端 5G 智能手机的细分市场上确立地位的主要工具。预计其 2022 年的产量将达到 2500-3000 万部。”

天风国际分析师郭明錤此前声称，新的 iPhone SE 将采用与当前机型类似的设计，该机型基于 iPhone 8，拥有 4.7 英寸显示屏，Touch ID 主屏幕按钮，边框更厚。郭明錤说，该设备的关键升级将包括 5G 支持和更快的处理器 —— 日经新闻此前称是 A15 芯片，其 5G 连接将由高通的 X60 调制解调器芯片实现。

也有一些传言说，苹果正在开发更大屏幕的 iPhone SE 版本，但该设备预计要到 2023 年或以后才会发布。

IT之家获悉，最初的 iPhone SE 于 2016 年 3 月发布，于 2018 年 9 月停产。第二代 iPhone SE 于 2020 年 4 月推出并继续销售，64GB 存储空间的定价定为 3299 元，128GB 存储空间的定价为 3799 元。