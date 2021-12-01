美股全线收跌，京东跌逾 4%，拼多多下跌 7.59%，苹果逆势上涨 3.16%

北京时间 12 月 1 日消息，美联储主席鲍威尔称可能提前减码购债，以及 Moderna CEO 对公司现有疫苗预防奥密克戎变异株的有效性持保留态度，打压美股下跌。截至收盘，道指跌 652.22 点，跌幅为 1.86%，报收 34483.72 点；标普 500 指数跌 88.27 点，跌幅为 1.9%，报收 4567 点；纳指跌 245.14 点，跌幅为 1.55%，报收 15537.69 点。

美国主要科技巨头多数下跌：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股多数下跌：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

由于投资者担忧奥密克戎变异株的影响，今天美股大跌，但苹果逆势而涨，常规交易中涨 5.06 美元，涨幅为 3.16%，报收于 165.3 美元，在大盘科技股中表现突出，这表明，在市场不确定性加剧的情况下，投资者将它看成“避风港”。

投资公司 Needham 分析师劳拉・马丁（Laura Martin）向 CNBC 表示，投资者买进苹果的原因是，它有着惊人的现金流，能抵御经济放缓带来的影响，“人们会买进能抵御市场不确定性的优质股票，它们不会破产，不会陷入财务困境”，同样的原因，其他大盘科技股的跌幅普遍小于小公司。

马丁称，苹果将推出包括 AR 眼镜在内的新产品，推动未来的增长。有迹象显示，包括 iPhone Pro 手机在内的苹果当前产品相当畅销，可能推动 12 月份季度业绩的增长，“零售行业的数据显示，苹果产品销售很好，平板电脑和高端 iPhone 型号将推高苹果今年第四季度的营收和利润率。”