微软免费工具集 PowerToys v0.51.0 版发布：查找鼠标功能升级/众多小优化

IT之家 12 月 1 日消息，根据外媒 mspoweruser 报道，微软 Win10/Win11 免费工具集 PowerToys v0.51.0 版正式发布。新版软件带来了大量更新和优化，颜色选择器支持输出十进制或浮点数；FancyZones 有了新的窗口切换功能。此外，官方表示新版本转移了本地化内部服务，正在努力添加自动集成功能。

更新日志如下：

唤醒功能：

保证系统托盘和设置使用相同的语言打开。

颜色选择器：

添加了将颜色值复制为浮点数或十进制的选项。

颜色调整窗口现在支持小写的十六进制编码。

FancyZones：

新的窗口切换功能！默认情况下，用户可以使用 Win + PgDn/PgUp 命令将多个窗口分配给区域，并在它们之间循坏选择。

新增一项功能，使得界面适配系统主题和颜色。

在设置菜单中添加了分区样式的可视化预览。

修复了该功能在启动时崩溃的 Bug。

图像大小调整器：

修复了该功能会创建空文件夹的错误。

添加了删除非必要元数据的选项，有助于显著减少文件大小。

修复了该功能运行时收到意外属性类型或值导致的错误。

Mouse utilities 查找光标功能：

改进了当用户设置双击间隔时间为 100 毫秒以上时的激活功能。

支持在所有虚拟桌面上显示，而不仅仅在启用该功能的桌面上显示。

更多自定义选项。

对外观、图标以及 Ctrl 键使用时的 UI 进行了小幅调整。

新增“荧光笔”突出显示功能，默认情况下使用 Win + Shift + H 激活。此外还有一项工具名为 SysInternal ZoomIt，非常实用。

PowerRename 批量重命名功能：

改进该工具的性能，相比此前版本更好。

新增 Enter 和 Ctrl+Enter 快捷键以执行重命名操作。

UI 界面调整，现在添加选定项目数量、网格线以增强可读性；减少字体大小和边距，改进窗口大小。

修复了 UI 焦点问题。

添加了默认窗口宽度和高度。

为 BugReportTool 添加了 PowerRename 事件日志记录。

PowerToys Run：

为设置插件添加了新条目。

添加了对应用程序进行 URI 处理的支持。

添加了 DevContainer 工作区，用于搜索 VSCode Workspaces Plugin 结果。

修复崩溃的问题。

快捷键指南：

为按键和工具提示添加了圆角，并为桌面背景添加了系统强调色。

设置：

修复了默认设置窗口大小，以防止它在屏幕外打开。

视频会议静音工具：

一些微小的 UI 调整。

IT之家了解到，目前 PowerToys v0.51.0 正式版已经上架 GitHub，可以下载。安装包大小约为 46.6MB。

更新日志原文和下载链接：点击打开