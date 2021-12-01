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微软免费工具集 PowerToys v0.51.0 版发布：查找鼠标功能升级/众多小优化

2021/12/1 7:20:36 来源：IT之家 作者：沐泉 责编：沐泉
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IT之家 12 月 1 日消息，根据外媒 mspoweruser 报道，微软 Win10/Win11 免费工具集 PowerToys v0.51.0 版正式发布。新版软件带来了大量更新和优化，颜色选择器支持输出十进制或浮点数；FancyZones 有了新的窗口切换功能。此外，官方表示新版本转移了本地化内部服务，正在努力添加自动集成功能。

更新日志如下：

唤醒功能：

  • 保证系统托盘和设置使用相同的语言打开。

颜色选择器：

  • 添加了将颜色值复制为浮点数或十进制的选项。

  • 颜色调整窗口现在支持小写的十六进制编码。

FancyZones：

  • 新的窗口切换功能！默认情况下，用户可以使用 Win + PgDn/PgUp 命令将多个窗口分配给区域，并在它们之间循坏选择。

  • 新增一项功能，使得界面适配系统主题和颜色。

  • 在设置菜单中添加了分区样式的可视化预览。

  • 修复了该功能在启动时崩溃的 Bug。

图像大小调整器：

  • 修复了该功能会创建空文件夹的错误。

  • 添加了删除非必要元数据的选项，有助于显著减少文件大小。

  • 修复了该功能运行时收到意外属性类型或值导致的错误。

Mouse utilities 查找光标功能：

  • 改进了当用户设置双击间隔时间为 100 毫秒以上时的激活功能。

  • 支持在所有虚拟桌面上显示，而不仅仅在启用该功能的桌面上显示。

  • 更多自定义选项。

  • 对外观、图标以及 Ctrl 键使用时的 UI 进行了小幅调整。

  • 新增“荧光笔”突出显示功能，默认情况下使用 Win + Shift + H 激活。此外还有一项工具名为 SysInternal ZoomIt，非常实用。

PowerRename 批量重命名功能：

  • 改进该工具的性能，相比此前版本更好。

  • 新增 Enter 和 Ctrl+Enter 快捷键以执行重命名操作。

  • UI 界面调整，现在添加选定项目数量、网格线以增强可读性；减少字体大小和边距，改进窗口大小。

  • 修复了 UI 焦点问题。

  • 添加了默认窗口宽度和高度。

  • 为 BugReportTool 添加了 PowerRename 事件日志记录。

PowerToys Run：

  • 为设置插件添加了新条目。

  • 添加了对应用程序进行 URI 处理的支持。

  • 添加了 DevContainer 工作区，用于搜索 VSCode Workspaces Plugin 结果。

  • 修复崩溃的问题。

快捷键指南：

  • 为按键和工具提示添加了圆角，并为桌面背景添加了系统强调色。

设置：

  • 修复了默认设置窗口大小，以防止它在屏幕外打开。

视频会议静音工具：

  • 一些微小的 UI 调整。

IT之家了解到，目前 PowerToys v0.51.0 正式版已经上架 GitHub，可以下载。安装包大小约为 46.6MB。

更新日志原文和下载链接：点击打开

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关键词：PowerToys小工具Windows

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