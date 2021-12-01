SpaceX 星链正测试为飞机提供互联网服务

北京时间 12 月 1 日早间消息，据报道，SpaceX 公司的星链（Starlink）项目正在利用多架飞机测试其基于卫星的物联网服务，并且希望“尽快”向航空公司提供该服务，即非飞机上的机组人员和乘客提供互联网接入服务。

当前 SpaceX 公司正在努力建立一个由 3 万多颗卫星组成的星座，以在世界各地提供高速互联网覆盖，这就是其星链项目。

Starlink 公司商业销售副总裁乔纳森・霍夫勒（Jonathan Hofeller）周二在加利福尼亚州长滩举行的航空乘客体验协会会议上表示，该公司正在与多家航空公司就提供机上宽带连接进行谈判。这将使该公司与 Viasat Inc.、Intelsat SA、Telesat Corp.和其他一些公司形成直接竞争。

霍夫勒表示，在其位于西雅图附近的装配基地内，Starlink 每周可以生产 6 颗卫星，目前他们还在开发更加精密的卫星。霍夫勒没有透露测试的细节，也没有透露该公司与航空公司的谈判取得了哪些进展。

本周一，有媒体报道称 SpaceX 创始人埃隆・马斯克（Elon Musk）在一份内部备忘录中表示，如果该公司无法解决其猛禽（Raptor）发动机的生产问题，他们就有可能申请破产。猛禽发动机负责为该公司最新、最大的星舰（Starship）火箭提供动力。该公司将需要该火箭来发射星链的下一代卫星。