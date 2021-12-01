纽约州检方指控亚马逊之前取消了员工的防疫措施

北京时间 12 月 1 日早间消息，据报道，美国电商巨头亚马逊一直以来存在员工工作环境问题，而美国纽约州总检察长乐提提亚・詹姆斯（Letitia James）昨日要求一家本州法庭任命一位监督员，来专门监督亚马逊在纽约物流仓库员工的安全问题。总检察长指出，亚马逊之前取消了一些防疫措施，不足以继续保障员工在工作场所的安全。

纽约州总检察长还申请法庭颁布命令，迫使亚马逊公司重新雇佣之前被解雇的员工克里斯蒂安・斯摩司（Christian Smalls）。去年 3 月，斯摩司领导了亚马逊纽约斯塔滕岛物流仓库的一次抗议活动，起因是对该仓库工作条件不满。随后亚马逊解雇了斯摩司，理由是违反了新冠疫情付费隔离的内部规定。

对于纽约总检察长的最新举动，亚马逊方面尚未置评。

今年 2 月，詹姆斯代表纽约州检察部门在曼哈顿一家法庭状告亚马逊。检方指控称，在纽约的斯塔滕岛物流仓库以及皇后区的另外一个物流中心，亚马逊针对数千名工作人员推出的劳动安全制度存在问题。

詹姆斯称，亚马逊最近取消了多项防疫措施，“似乎这次新冠疫情已经结束”，然而全世界当前正在面临新冠病毒新变种的全新威胁，疫情的传播可能会更快，简直是把利润看得比员工安全还重要。

据称，亚马逊取消了诸多防疫措施，比如斯塔滕物流仓库不再强制员工戴口罩，物流仓库内没有继续要求保持社交距离等。

詹姆斯向法庭提出一个初步司法动议，要求法庭任命一位劳动安全监督员，查看亚马逊物流仓库的卫生情况、社交距离等方面的内部防疫措施。

詹姆斯在司法动议中表示：“虽然新冠确诊人数、住院数量以及死亡人数上升，但亚马逊却取消了一些防疫措施，在假日购物高峰招更多工人。”她指出，亚马逊在保护员工健康方面正倒退，必须阻止。

之前，亚马逊申请法庭驳回詹姆斯的诉讼，但遭到拒绝。目前亚马逊已提出上诉。

另据报道，11 月 15 日，亚马逊和美国加州政府针对过去的一个纠纷达成单独的和解协议。据悉，疫情期间，亚马逊并没有向加州物流仓库员工和当地卫生部门及时披露感染人数，加州政府指控亚马逊的行为违反了有关“知情权”的本地法律。