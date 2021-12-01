特斯拉推出车内购买和订阅服务

北京时间 12 月 1 日早间消息，据报道，特斯拉已经开始在其最新的软件更新中支持车内购买和订阅。车主可以直接从特斯拉车内的“中央控制台”购买高级连接服务 (Premium Connectivity)。

多年来，特斯拉已经一直寻找机会通过解锁车内的软件功能，向车主出售升级产品。最初，车主需要在网站上登陆特斯拉账户完成软件升级，例如加速性能升级包（Acceleration Boost）或者全自动驾驶包。后来，特斯拉通过手机应用直接提供了这些升级服务，但是却引发了一些问题。一些用户报告称，他们无意中升级后无法总是得到退款。

现在特斯拉又向前迈进了一步，通过车内购买实现升级。尽管特斯拉没有在发布中说明，但获得新的 2021.40.6 软件更新的特斯拉车主报告说，他们在 Reddit 论坛 sageDieu 上面看到特斯拉菜单中的“升级”新标签。

目前只有高级连接订阅可以通过车内购买系统获得，像全自动驾驶包等其他升级可以通过应用程序获得。

互联网连接是所有特斯拉汽车的标配。但在 2018 年，特斯拉推出了新的高级连接订阅服务，每月收费 10 美元，以获得更多数据密集型功能。

特斯拉一直在试图通过让用户免费试用新车附带的高级连接功能来让更多的人为此付费，这也并不是特斯拉第一次推出车内购买。

2016 年，特斯拉在销售带有软件锁定范围的 Model S 汽车时，车主需花 1 万美元通过汽车解锁升级。现在特斯拉在车内有一个专属“升级”区域，车主可以在那里购买完成升级。