马斯克：别给苹果抛光布交智商税，快来买 319 元的特斯拉哨子

IT之家 12 月 1 日消息，特斯拉推出了一款新的限量产品 Cyberwhistle，为赛博卡车造型的哨子，售价高达 50 美元（约 319 元人民币）。

马斯克为该产品在 Twitter 卖力宣传，表示“别给苹果抛光布交智商税，快来买特斯拉哨子吧！”

IT之家了解到，此前苹果曾推出售价 19 美元（国内为 145 元）的抛光布，虽然不少人觉得售价太过昂贵，但其一经发售就被一抢而空，部分地区甚至要等待三个月才能入手。马斯克曾在 Twitter 上调侃库克称：“快来看苹果抛光布。”