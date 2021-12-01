酷派 COOL 20 Pro 售后标准官宣：90 天换机、2 年质保，至今无友商跟进

日前酷派 coolpad 官方宣布，将于 12 月 1 日也就是今晚 19:00 举行主题为“一派新机”2021 酷派新品发布会，届时全新的酷派 COOL 20 Pro 将正式与大家见面。随着发布会进入最后的倒计时，官方关于该机的预热也进入了最核心的区域。现在有最新消息，继外观和部分配置细节之后，近日官方进一步公布了该机的帝王版售后标准。

据酷派手机官方最新发布的信息显示，全新的酷派 COOL 20 Pro 将继续提供 90 天换机，2 年质保的售后服务。值得注意的是，将质保服务从行业标准的 1 年延长至 2 年，将大大提升行业的售后标准，为消费者带来新的用机体验。正因如此，官方也高调直言：“什么？我们的售后标准，半年了都没有友商敢跟进？”

其他方面，根据此前的相关爆料，全新的酷派 COOL 20 Pro 将基本延续前作的设计思路，正面采用一块 6.58 英寸 1080P + 分辨率 LCD 水滴屏，支持 120Hz 高刷新率。将搭载联发科天玑 900 处理器，采用了与顶级旗舰天玑 1200/1100 同款的台积电 6nm 工艺制程打造，支持新一代 LPDDR5 内存和旗舰级 UFS 3.1 存储。将后置 50MP 像素三摄相机模组，主打夜景拍摄。此外，该机还将内置 4400mAh 电池，同时搭载了目前主流的对称式双扬声器。

据悉，全新的 酷派 COOL 20 Pro 将于今晚正式与大家见面，此前酷派现任董事长陈家俊在接受媒体采访时表示：“现在市场机会很大，我们的目标是三年内重返第一梯队”。更多详细信息，我们拭目以待。